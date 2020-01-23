美聯社：川普入主白宮3年　美國影響力走下坡

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《美聯社》報導，美國總統川普（Donald Trump）入主白宮3年，美國對於全球的影響力正在減弱。外交官、國外官員與學者等人都認為，隨著世界秩序有所變化，美國在其中扮演的角色變得越來越小。

報導指出，川普早就喊出「美國優先」（America First）的競選口號，他還認為，一個更強大的美國也代表一個更強大的世界，為了建立更有利於美國的雙邊關係，他正放棄國際主義的思維。去年9月，他在聯合國大會放話，未來並不屬於全球主義者，「未來屬於愛國者。」

曾經親密的盟友如法國、埃及、巴基斯坦、阿富汗、墨西哥、土耳其、德國等，都在過去3年悄悄遠離華府，這種跡象有時還變得相當明顯。回到2019年12月3、4日北約峰會期間，來到白金漢宮的接待室，媒體捕捉到加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）似乎在嘲笑川普，當時他說「你只是看著他的團隊目瞪口呆」，顯然是在講他與川普的會面，此時法國、英國與荷蘭的領袖都微笑聽著。

影片在社群媒體瘋傳後，杜魯道很快試著收回自己所說的話，他告訴記者，與川普有著良好且具有建設性的關係。分析寫道，然而，影片中還是可見美國與盟國日益擴大的分歧，這是重大的變化，過去數個世代以來，美國總是視自己為世界中心，不管是好是壞，多數國家都認為美國是巨人，尊重、害怕又向它尋求解答。

不可否認的是，美國在全球依舊是超級強權，不過隨著影響力減弱，地緣政治地圖也出現變化，這替華府兩個最強大的敵人開闢道路，使得俄羅斯與中國能夠延伸觸角。以菲律賓為例，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）雖然擔心在南海的主權問題，卻仍是與北京發展更緊密的關係。又例如埃及，一直是美國在中東地區的盟友，如今卻讓俄羅斯軍用飛機使用其基地，兩國還舉行聯合空軍演習。

烏克蘭多年來尋求美國的軍事援助，然而，川普反覆的態度使得一切都打上問號。此外法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也曾表明歐洲需要把目光投向北京，而不是華府。總部位於基輔的全球戰略研究所長卡拉瑟夫（Vadim Karasev）表示，「只要美國在歐洲的作用減弱，俄羅斯的影響力不可避免會增加。」

文中也指出川普宣布從北敘利亞撤軍，此舉讓土耳其可以打擊庫德族；國際間從而知道，美國不如過去般可靠。對於美國特別是在自由貿易與氣候變遷問題放棄領導地位，中國當然是感到高興，川普也退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP），讓北京可以推動自己的自由貿易協定。同時，中國在氣候變遷議題上有時甚至能贏得讚譽。

川普堅稱他並未讓美國從世界舞台退出，他提到與其他國家共同打擊恐怖主義，他的政府確實在一次突襲行動殺死伊斯蘭國頭目。他還說服北約盟友增加國防開支，藉此減輕美國的負擔，美國不該是世界警察或全球的「小豬撲滿」，必須擺脫永無止盡的戰爭。

同時，其他國家快速發展，中國如今成為金融巨人與新興的強權，其他如巴西、印度、南韓等國也都掌握區域權勢。川普則表示美國衰退的說法是無稽之談，去年北約峰會結束後，他在推特寫道散播假新聞的媒體用盡全力要詆毀他成功的出訪。