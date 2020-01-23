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不顧3孩子在場...台中男起邪念「強揉人妻10分鐘」！她氣喊：我不是妓女

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▲桃園市某特戰隊林姓士官於2017年涉嫌襲胸猥褻女士官遭起訴。（示意圖／pixabay）

▲阿溫邀約友人到家中作客，卻當著對方3個孩子的面伸出鹹豬手。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名男子阿溫（化名）在路上巧遇女性友人小言（化名），於是邀約對方帶著3個孩子到家中作客，孰料，他竟趁著小言與友人講電話時，當著3個孩子的面，將手伸入小言的衣服內揉乳猥褻。刑事部分阿溫被依強制猥褻罪判刑10月；民事部分則要賠償小言2萬元，全案仍可上訴。

判決指出，阿溫2017年2月18日下午在路上巧遇小言及小言的2個女兒，一行人邊散步邊聊天，阿溫等到小言接兒子放學後，便邀約4人到家中作客。孰料，到了晚上10時許，阿溫見到小言正在與友人講電話，竟起了色心，將手伸進小言的衣服內，撫摸、揉捏小言的胸部、乳頭。

小言見狀嚇壞，不斷推拒閃避阿溫，沒想到對方仍不顧反對持續撫摸。不甘受辱的小言趕緊起身，帶著3名子女離開阿溫住處，並報警處理。

小言氣炸表示，事發當時3個小孩都在場，她不斷抵抗，過程約5到10分鐘，自己還向阿溫說，「你怎麼可以這樣摸我，我不是妓女」；而3名年紀分別為12歲、7歲、5歲的孩子則在偵查中證稱，見到阿溫撫摸媽媽的胸部。

台中地方法院勘驗相關事證後，不採信阿溫的說詞，刑事方面依強制猥褻罪判他有期徒刑10月。另外，小言再提起民事訴訟，決定向阿溫求償40萬元，法官最後判賠2萬元，全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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