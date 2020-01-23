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社會 社會焦點 保障人權

人生正要精彩...他從7樓墜下頭部重創慘死　阿嬤、妹妹淚崩

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記者孫于珊／綜合報導

突然「碰」一聲！北部一名18歲男學生小俊（化名），原是人生正要精彩的年紀，卻從高樓墜下，傷重不治。家屬得知後悲痛不已；警方調閱附近監視器後，已排除外力介入，後續由偵查隊辦理相驗事宜，至於死因仍待查證釐清。

當日清晨突然發出一聲「東西墜落」的巨響，有民眾就發現竟然是「一名年輕男子」掉下來，滿地鮮血的場景嚇得連忙報警。警方到場後，看到男子倒落路中，以仰躺之姿在血泊裡呈現明顯死亡狀態，不僅全身多處骨折，右手嚴重變形，頭部也受到重創，雖然已無呼吸心跳，但救護人員不放棄希望，將他送往醫院搶救，不過最後仍回天乏術。

▲▼內湖三總急診。（圖／記者孫于珊攝）

▲18歲男子墜樓躺血泊中，當場失去呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。（圖／記者孫于珊攝）

單親家庭的小俊有個可愛的妹妹，平常和阿嬤和妹妹的關係很好，媽媽則患有精神疾病需要關照。阿嬤得知寶貝金孫走了，白髮人送黑髮人的悲傷，讓她瞬間情緒崩潰、痛哭流涕；而妹妹對於最親愛的哥哥離開她，也抱頭流淚、難過不已。小俊的墜樓悲劇究竟是「不慎」釀成的意外，還是疑似生活壓力太大承受不住才選擇結束生命？仍待警方調查釐清。

現代人生活壓力大，因此找到對的方法釋放壓力格外重要！不管是運動或充足的睡眠，甚至透過飲食，例如：吃起司茶、黑巧克力、香蕉、紅豆，或是喝綠茶，這5種食物都是解憂紓壓排行榜；外國網站《Livestrong》也提出6個簡單的小方法，包括：控制呼吸（呼吸4秒、呼氣4秒）、想個積極正向的口頭禪、寫日記、鍛鍊身體、聞聞柑橘類或檸檬、柚子的香氣，以及走進大自然等方式，以改善身心健康。

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