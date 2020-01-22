怕肺炎疫情擴散！武漢市22日設檢測站排查　力保「不漏一車、不漏一人」

▲武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

新型冠狀病毒持續蔓延，然而疫情集中的武漢市，即起啟動進出城道口重大疫情排查防控工作，依法對過往車輛及行人實施疫情防控，時段則是全天候持續直到疫情結束，力保「不漏一車、不漏一人」。

據《長江日報》報導，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部22日指出，為了因應疫情進一步擴散，自22日起全市啟動進出城道口重大疫情排查防控工作，依法依規對過往車輛及人員實施疫情排查防控。指揮部還要各區設置檢測站，「嚴格篩查檢測」。

▲武漢肺炎疫情分布0122。（圖／ETtoday製圖，下同）



據悉，參與防控工作的包括「進出口道路所在區組織公安、衛健、市場監管、農業、園林和林業等部門共同實施」，並確保武漢市「全封控、全覆蓋、無遺漏」。值得注意的是，檢測站的人員將對每位出城的民眾進行體溫檢測，若突然查出有發燒症狀的患者，將及時安排到指定醫院進一步檢查和治療，並立即安排與患者密切接觸的人到指定的地點觀察。

此外，指揮部也嚴禁野生動物進入武漢，「嚴厲打擊非法攜帶、運輸、販賣動物的行為」，還要各部門做到疫情「早發現、早報告、早隔離、早治療」。發改、財政等部門負責落實疫情檢測點的基礎硬件、裝備設施、後勤工作等綜合保障。武漢市還同步啟動監督檢查機制，實行每日巡查、每日通報、每日小結，確保疫情查控取得實效。

其實，檢測站已細化工作流程，規範崗位設置，加強執勤人員防護措施，自啟動後將持續實行24小時運轉模式，一直到疫情結束，力保排查「不漏一車、不漏一人」，最後也懇請廣大市民配合。

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