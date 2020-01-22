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對抗「武漢肺炎」先打流感疫苗！　醫生強烈呼籲原因曝光

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▲央視記者進入武漢肺炎醫院查看目前狀況。（圖／翻攝自央視）

▲央視記者進入武漢肺炎醫院查看目前狀況。（圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎強勢進逼，台灣也發生了首宗確診病例，讓全國防疫單位都繃緊神經，新光醫院醫師洪惠風則在臉書上呼籲，所有符合公費流感疫苗的人都去打流感疫苗，雖然流感疫苗不能防治武漢肺炎，但是對於醫護的對抗武漢肺炎的防疫工作，卻是相當重要的步驟。

洪惠風醫師指出，今天門診，所有符合公費流感疫苗的病人，「都被我押去打了疫苗，一輩子沒打過的也一樣」。病人則疑惑表示，「我從沒打過，為什麼要打？」

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▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲洪惠風醫師呼籲符合「公費流感疫苗」施打條件的人，都去打疫苗。（圖／記者徐斌慎攝）

洪惠風醫師說，「因為武漢肺炎」試想有一天得了流感，到了急診，還沒診斷出來時，發燒隔離區隔壁床卻是個「武漢病毒」的病人......。

洪惠風醫師強調，其實這個想法很簡單，武漢病毒來勢洶洶，急診會有場硬仗要打，要是那時再湊上一堆流感病人，再多的隔離床也不夠用，還會增加相互感染的機會，但要是今天先用疫苗對付了流感，至少會讓這場戰役稍微好打一點。

▲▼林口長庚急診強制要求病患配戴口罩。（圖／攝影中心攝）

▲林口長庚急診強制要求病患配戴口罩，並設置發燒篩檢站。（圖／攝影中心攝）

「武漢肺炎」（新型冠狀病毒肺炎）疫情持續擴大，目前確診已達473例，疾管署21日證實台灣確診首例境外移入個案，由於個案為高雄市50多歲女性，高雄市政府不敢大意，22日邀集各局處召開嚴重特殊傳染性肺炎第二級流行疫情指揮中心。

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