記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜臉書粉絲專頁22日上午發布一部賀歲影片，向民眾拜早年，率市府團隊共同挑戰一鏡到底的賀歲影片，希望透過歡樂創意方式拜年，讓市民朋友們，多多認識我們的團隊。

▲ 侯友宜大玩創意拍新北賀歲短片，率各局處首長一同參演向民眾拜早年。（圖／新北市新聞局提供，下同）

新聞局長蔣志薇表示，這次新聞局由同仁自己企劃、錄影並後製完成大概兩分半的賀歲片，非常謝謝所有局處首長的幫忙，我們也希望看過影片的人，都可以感受到新北市政府年輕、陽光活潑的一面。

蔣志薇說，此部賀歲片為一鏡到底，事前的準備工作非常重要，包含事前的企劃、排演，及拍攝時要到全府最核心的18樓，會驚擾到各辦公室的所有人。排演時更是出動新聞局所有同仁，每個人扮演一位局處首長，幫想走位及表情動作，我們也事先做了一隻樣帶，讓每位首長在實際錄影之前知道影片成果大致樣子。

▲ 新北市長侯友宜大玩創意拍新北賀歲短片。

此外，新聞局同仁認真地準備許多年節用品，借炮竹、準備年菜與過年零食。覺得最有趣的是，衛生局長陳潤秋跟環保局長程大維拿抹布擦門，竟然叫局長去擦門。但各位局處首長都很配合，願意在自己的局務的角色上本色出演。

觀光旅遊局也拿出青春山海線的宣傳跟新聞局一起自拍，大家都很認真的想呈現近乎完美賀歲片。我們也期盼在2020年家金鼠喜的氛圍之下，大家都能夠過得舒服、開心，也祝福所有新北市民跟台灣人民新年快樂！

「時間對我們來說完全沒用！」