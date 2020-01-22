潘恒旭離開後…高雄觀光代言人喊卡！改推「月月有精彩」



▲藝人白冰冰曾擔任過代言人行銷高雄，左為時任觀光局長潘恒旭。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

前觀光局長潘恒旭上任後，任內推動觀光代言人計畫，曾邀來白冰冰、波特王、利菁等藝人，屢屢創造話題，希望藉此帶動高雄的觀光。不過，今年1月都快過完了卻還沒有代言人的消息，對此，高雄市觀光局表示，從1月起已經取消觀光代言人，改推「月月有精彩」活動。

前高雄市觀光局長潘恒旭，在任內力推的高雄觀光代言人，想帶動高雄觀光熱潮，陸續找來白冰冰、陳文茜、波特王、利菁甚至還有桌手好手莊智淵等人，屢屢創造話題，雖然人選時常造成負面聲浪不斷，但確實都躍上新聞版面，打響名號。

▲時任觀光局長潘恒旭。（圖／記者洪靖宜攝）

不過今年1月份就快過完了，尚未聽到有關代言人的消息，而觀光局證實本年度確定不會再推動觀光代言人策略，將搭配市府一心三線觀光政策，改以發展觀光品牌活動為主，目前規劃行銷主軸為「月月有精彩」。

▲現任高市觀光局長邱俊龍 。（圖／記者洪靖宜攝）

觀光局補充，先期規劃1月「愛河燈會藝術節」、2月「內門宋江陣」、3月將創立一個新的品牌活動「城市野餐派對」及7-8月「高雄真水」等，其它月份也將賦予不同活動主軸與定位，後續以月月有精彩活動形式，持續推廣與行銷高雄觀光品牌。

「時間對我們來說完全沒用！」

