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兩岸武漢團全喊停！華航是否跟進停飛　最快今公布評估結果

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲防堵武漢肺炎在台疫情擴大，林佳龍請國籍航空評估是否暫停武漢航線。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心對於武漢旅遊疫情建議提升到第三級警告（Warning），呼籲國人非必要勿前往該地區。交通部長林佳龍請國籍航空妥善評估是否有必要暫停武漢航線，對此，華航表示，現在還在審慎評估中，最快今天會對外宣布評估結果。

▲▼蘇貞昌、林佳龍視察春節疏運。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

▲林佳龍說，已請國籍航班妥善評估是否有必要暫停武漢航線，並進一步協調中國東方、南方航空同步評估。（圖／記者賴文萱攝）

目前台灣飛往武漢共計4家航空公司、每周12航班，其中，華航一周2班飛桃園-武漢、華信航空也是一周2班飛松山-武漢，因應疫情持續擴大，林佳龍也要國籍航班妥善評估是否有必要暫停武漢航線。華航表示，停飛航線需審慎評估，公司正依相關數據審慎中，最快希望今天就對外公布評估結果。

長榮因沒有飛航武漢航線，因此並無評估問題，後續將持續加強檢疫，至於中國東方、南方航空，交通部同樣也協調他們同步評估。不過，停飛航現因事涉台商及在武漢台灣民眾春節返台，且目前仍未確切掌握疫情在中國其他城市的擴散情形，故宜優先做好防疫宣導，並請民航局協調航空公司，加強旅客在機上的防護工作，入境前也配合海關相關部門做好檢疫。

▲▼ 兩岸飛機,兩岸班機,加班機,華航,東方航空,上海浦東機場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲華航是否停飛武漢航線，最快今天公布評估結果。（圖／記者蔡紹堅攝）

另外，關於中國武漢來台旅遊團，今日並無出團，但明（23）日預計將有2團抵台，後續至1月29日止還有8團，共有10團，178人。

鑑於武漢市已宣達民眾盡量勿進出武漢的訊息，林佳龍也指示觀光局掌握目前在台武漢團的行程，將來台而未抵台的10團也透過管道協調取消中，並與衛福部疾管署討論警示層級以及相應的作為。至於台灣旅行團，觀光局已通函宣佈，即日起停止旅行業出團湖北旅遊，也停止接團。

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