新型冠狀病毒致肺功能受損！　武大中南醫院用「葉克膜」成功救回病患

▲武漢大學中南醫院治愈新型肺炎患者。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，大陸衛健委副主任李斌表示，截至1月21日24時00分，武漢肺炎確診達440例，死亡9例。武漢大學中南醫院今（22）日表示，該院使用「葉克膜（ECMO）」成功救回了一名新型冠狀病毒患者，為全省首例。

據澎湃新聞報導，武漢大學中南醫院急危重症移動ECMO中心主任夏劍指出，此次是先在人體外安裝一個葉克膜，替代人類進行肺部工作，讓人體自身的肺能夠得到充分的治療和休息，等到人體的肺部感染開始恢復了，病發時的缺氧症狀得到改善，我們自身肌體的肺能夠承擔起機體功能時，葉克膜就可以撤掉。

夏劍表示，這次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情造成患者的肺部受損，甚至嚴重影響人體的肺的正常工作，成為「病毒肺」。他提到，葉克膜其實已經應用了幾十年的時間，特別是這幾年，在急症重症治療中都得到了廣泛應用，不止救治肺炎，還救治了很多心臟衰竭的病人。

▲武漢新型肺炎疫情已蔓延至全球多國家。（圖／路透社）

不過，夏劍強調，在本次疫情治療中，雖然成功救治了一名新型冠狀病毒患者，但葉克膜的應用範圍還比較小，只應用於新型冠狀病毒患者中「重症中的危重症患者」。

夏劍指出，目前對於新型冠狀病毒沒有特效抗病毒藥物，治療以對症、支持為主，「激素治療並沒有說一定能改善癒後，但對於疾病的滲出期，激素可能會有一定作用，但有多大作用目前還沒有一個確切的說法。」

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