潤寅千金沒錢交保蹲苦牢　「阿姨只籌500萬」...法官堅持2000萬

▲潤寅實業千金楊宇晨戴口罩、頭低低地上警備車回籠看守所。（圖／記者羅志華攝）

記者孫于珊／台北報導

潤寅實業董座楊文虎及妻子王音之，因涉向9家銀行詐貸386億元遭北檢起訴，其千金楊宇晨也因涉犯滅證、洗錢而捲入案件中。由於楊宇晨繳不出2000萬元的具保金，只好暫先還押看守所，苦牢蹲到連父親返台的消息都不知。法官評議完後，22日下午仍做出維持2000萬元具保裁定，楊宇晨要出來的機會恐怕難了。

台北地院22日上午傳喚楊宇晨開庭，楊的律師表示，楊的母親已在美國被拘留，父親則於22日凌晨遭羈押禁見，因此楊無串證空間，加上楊的護照被扣押、資產也被凍結，根本沒辦法逃亡，還說，楊的阿姨只能籌到400萬至500萬元的交保金，請求法官降低保釋金額。

法官審酌後，仍裁定楊宇晨必須繳出2000萬元保金才能免羈押。此外，上市公司福懋興業董事黃明堂涉幫忙詐貸200多億元，收回扣2000多萬元，被裁定900萬元具保，福懋越南廠經理王憲璋則被裁定800萬元具保，2人皆限制住居、出境、出海；主嫌王音之弟弟王振賢則維持2000萬元具保。

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