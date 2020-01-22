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武漢肺炎美國確診！橫越太平洋全球329例　大陸增至6死…進入傳染爬坡期

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▲武漢肺炎，民眾戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲年節將近，許多人擔心武漢肺炎會來攪局。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

湖北武漢肺炎正處在「傳染爬坡期」，自12月8日傳出第一起至今，中國大陸全境已累計達323起病例。不僅北京、上海及深圳有確診病例，大陸國家衛健委21日、22日先後確認湖南長沙、雲南昆明出現當地首宗新型冠狀病毒確診病例。美國疾病管制與預防中心（CDC）也證實，在西雅圖發現第1例武漢肺炎確診；全球累計已經329例確診。

綜合報導，湖北武漢21日當天內，就新增了60名病例，累計198例子，出院25例、重症51例、危重症12例、死亡6例。湖北21日首次通報武漢外病例，表示20日已在武漢東邊緊鄰的黃岡市發現病例12例，其中醫生1例、護理師4例。

目前湖北全省累計270例；廣東21日新增3例、累計17例；北京新增5例，累計10例；上海累計6例；浙江累計5例；天津21日確診2例、累計2例；河南21日確診1例、累計1例；重慶21日確診5例、累計5例；四川22日新增1例、累計2例；山東1例；湖南1例；雲南1例；江西22日通報確診2例，累計2例均為重症。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎已經擴散至其他國家，美國也新增確診1例。（圖／達志影像／美聯社）

除去中國大陸全境的323例，另外確診的共有6例，全球共329例。我衛生福利部疾病管制署21日證實，一名湖北武漢的台商返台後，因主動告知機場工作人員身體不適，落地後直接被從機場送往醫院隔離，確診武漢肺炎。另外包括日本神奈川、南韓仁川以及泰國曼谷，也出確診病例。

CDC國家疫苗與呼吸道部門主任梅遜妮兒（Nancy Messonnier），於美國時間21日證實，華盛頓州西雅圖市周末確診1名「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）患者。她說，該名30多歲患者15日從武漢返回美國後，發現自己有和武漢肺炎相當相似的病徵，並於19日到當地醫院就醫。

梅遜妮兒表示，該名患者已在西雅圖一家醫院接受隔離治療中，目前病情穩定，狀況應該不至於影響醫護人員和其他人。她說這名患者並沒有華南海鮮市場的接觸史，也未曾和其他病患接觸過，目前尚不知感染來源，還需要進一步確定。

不過為確保安全，CDC也宣布即日起況大機場篩檢，包括原有的舊金山、洛杉磯和紐約甘迺迪國際機場外，亞特蘭大和芝加哥國際機場會對武漢的直接和間接航班進行篩檢。

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