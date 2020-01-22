「水啦員山、鼠光燦爛-2020員山燈節」年後登場　主燈湧泉意象超夢幻

▲超夢幻！「水啦員山、鼠光燦爛-2020員山燈節」年後登場。（圖／員山鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「水啦員山、鼠光燦爛-2020員山燈節」年後登場，並將於2月1日下午5點進行宜蘭員山燈節史上第一次踩街嘉年華，當日晚間7點也將舉行點燈儀式。員山鄉長張宜樺邀大家2月1日至16日，闔家一起來員山公園參加可愛浪漫的光影饗宴！此外，睽違多年的煙火秀將再次復活，施放時間約10-15分鐘，煙火全區面寬將近300公尺，「2020年員山燈節」讓您的心願跟著煙火一起升空。

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2020員山燈節，有別於以往紙製傳統燈籠呈現，是大量運用燈光藝術與科技燈飾，帶給民眾視覺上的全新體驗。主燈為湧泉意象的大型裝置藝術，約10米高圓錐形大頂篷，主柱體以流星燈展現水往上衝的動態效果，象徵源源不絕的活水，並期許員山未來蓄勢待發，永續高昇。因為採懸浮概念設計，下方空間可以自由進出，走進主燈區，如一腳踏進光影構築的水世界，在奇幻的光影投射中，感受海底世界的生命力。

▲▼2020員山燈節主燈為湧泉意象的大型裝置藝術。（圖／員山鄉公所提供，下同）

員山鄉公所表示，燈節共有7大展區，通通都是打卡熱點。包含入口處：「鼠光迎賓」、「水滴娃娃」；中軸廊道區：「星光大道」；圓形廣場區：「永續高昇」、「錢鼠拜年」 ；綠茵草坪區：「夢想鼠光」、「波光漣漪」、「任意光門」、「攀緣植物」、「漫步之旅；水生水道區：「星幻迴廊」、生態水道區：「律動百態」；忠烈祠：「音樂階梯」，共11件大小藝術燈景與上百盞科技燈飾，將一起點亮員山夜空。

▲▼超夢幻！「水啦員山、鼠光燦爛-2020員山燈節」年後登場。（圖／員山鄉公所提供，下同）

除了絢爛燈景外，2月1日-8日，每天還有不同表演節目，包含歌仔戲、國樂、流行音樂、與熱舞演出等，兼具文化、人文、搖滾、流行等元素，融合傳統與現代，青春洋溢，老少咸宜。

另也特別邀請社區居民、青年學子、在地團體參演，展現員山多元活力，還有人氣歌手與樂團助陣：畢書盡、蔡佳麟、向蕙玲、喬幼、許莉潔、黃少谷；安地斯樂團、ALL RANGE、玫瑰紅樂團、爽樂團、丘與樂樂團、小鹿亂撞樂團、XUNDAY樂團、iM 等， 堅強卡司，嗨翻員山。

鄉長張宜樺表示，員山燈節是鄉親共同的記憶，再度舉行，要帶給大家全新感受，不但有浪漫燈景、夢幻光雕、煙火秀，開幕當天還舉辦員山燈節有史以來第1次踩街嘉年華，邀請社區、在地社團共同參與、做主角，一起熱鬧元宵。

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