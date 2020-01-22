快訊／口罩存量夠！蔡英文呼籲「不用搶購」：民眾使用外科口罩即可

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例，總統蔡英文當晚下令「防疫視同作戰」，隨後在22日上午召開國安會議，她強調，面對這次的武漢肺炎防疫政府已經準備好了，包含相關醫療資源以及N95口罩都會適時釋出給醫療人員，一般大眾使用外科口罩就已經足夠了。

蔡英文表示，現在的執政團隊，包含自己跟副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌都是17年前抗SARS風波團隊，「我們有足夠經驗、信心面對挑戰，請國人無需驚慌。」

蔡英文指出，因應武漢病毒疫情，今天早上已經召開國安高層會議，聽取疫情簡報也做出相關指示，目前屬於第三級疫情等級，已經開設中央指揮中心，整體通報體系都建立，因應小組也組成，已經做好防疫的整備。

談到機場防疫把關非常嚴格，蔡英文說，一有疑似情況就會啟動後送機制，目前檢驗26人中確診一例，病患已經收到妥善收治，目前已經退燒，至於同機的乘客跟機組人員，在密切14天追蹤當中，只要有發病現象，就會立即隔離診治。

蔡英文強調，衛福部已經發動整體醫療體系的相關流程，盤點隔離病床的醫療量能，加強醫療資源整備，第一時間在第一線阻絕疫情，政府密切掌握口罩存量，會適時釋出，請國人不用擔心。

陳建仁補充說明，希望民眾都能快樂過年，注意好健康狀況，勤洗手、量體溫，發燒就要去就醫，口罩的部分要特別提醒，一般民眾一般口罩就足夠了，還不需要用到N95。





▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些...

► 蔡英文抗武漢肺炎：勿驚慌！17年前抗SARS風暴團隊我們都在

► 全面啟動防治武漢肺炎 蘇貞昌：備妥4800萬副口罩、1028隔離病床

► 防治武漢肺炎 蔡英文下令「防疫視同作戰」：請國人不需恐慌

更多相關新聞...

► 武漢市調升「橙色旅遊警戒區」 陸委會：非必要應避免前往！

► 柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎

► 「武漢肺炎防疫升到最高級」 陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報