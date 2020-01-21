武漢肺炎死亡「增至6例」...患者醫療費、門診費政府全「買單」！

▲武漢市衛健委稱，確診病人醫療費由政府負擔。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒感染肺炎）截止21日下午累計報告確診病例291例，包含湖北省270例，北京市5例，廣東省14例，上海市2例。不過，武漢市衛健委21日指出，凡是確診的病人，除醫保報銷外，「醫療費全由政府兜底」。

據《人民日報》報導，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部，21日下午召開新聞發布會。針對網路上關於疑似病例難住院治療的說法，武漢市衛健委副主任彭厚鵬在會中指出，「目前武漢市的情況特殊，流感高發和新型冠狀病毒感染高發並存，給醫院收治病人帶來了很大困難。」

彭厚鵬話鋒一轉，幸好武漢醫療資源豐富，目前正照國家、省、市聯合製定的治療方案，集中患者、資源、專家、收治。「武漢市三家定點醫院設置床位800張用於收治病人，其他直屬醫療機構為配合患者救治，也將於近期騰出1200張床位用於患者救治，確保病人得到及時的收治。」

「此前的政策是凡是確診的病人，除醫保報銷外，醫療費全由政府兜底」，彭厚鵬進一步解釋，現在為了打好防疫戰，武漢市祭出「凡是在各發熱門診留觀的病人，門診費也均由政府埋單。這樣無論是門診還是住院基本上實現了患者零繳費。」

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