黃復興系統揚言全面退黨　黨內青年建議轉型「黃復興委員會」

▲國民黨大敗後掀起改革聲浪，黃復興系統被認為守舊陳腐，成為改革箭靶。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨在敗選後高喊檢討與改革，黨內也掀起一波清除黃復興系統的聲浪，並裁撤特殊黨部，青年團總團長、中常委田方倫建議，應討論出較溫和的做法，例如轉型「黃復興委員會」。

黨內不少裁撤黃復興的聲音，讓黃復興系統不滿，甚至揚言退黨。對此，田方倫表示，這樣的激烈手法必定引發衝突或是退黨潮，黃復興黨部若能轉型「黃復興委員會」，能在必要時為己發聲，是雙方各退一步的做法，但細則仍要待新任黨主席上任後協調，不可以操之過急。

具有高凝聚力的黃復興黨部體系在國民黨中佔有一席之地，成員多為外省籍或是退役軍警為主，組織性與動員能力不可小覷，上屆黨主席選舉時，黃復興就是前黨主席吳敦義的強力後盾，影響下一屆黨主席選舉的可能性也很高。

因此，黨內改革意識高漲的同時，不少人將矛頭指向擁有獨特地位的黃復興系統，認為國民黨必需「打掉重練」，勢必清除舊時代產物與老派思維，才有機會煥然一新。

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