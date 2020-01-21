　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃復興系統揚言全面退黨　黨內青年建議轉型「黃復興委員會」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,韓粉。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨大敗後掀起改革聲浪，黃復興系統被認為守舊陳腐，成為改革箭靶。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨在敗選後高喊檢討與改革，黨內也掀起一波清除黃復興系統的聲浪，並裁撤特殊黨部，青年團總團長、中常委田方倫建議，應討論出較溫和的做法，例如轉型「黃復興委員會」。

黨內不少裁撤黃復興的聲音，讓黃復興系統不滿，甚至揚言退黨。對此，田方倫表示，這樣的激烈手法必定引發衝突或是退黨潮，黃復興黨部若能轉型「黃復興委員會」，能在必要時為己發聲，是雙方各退一步的做法，但細則仍要待新任黨主席上任後協調，不可以操之過急。

具有高凝聚力的黃復興黨部體系在國民黨中佔有一席之地，成員多為外省籍或是退役軍警為主，組織性與動員能力不可小覷，上屆黨主席選舉時，黃復興就是前黨主席吳敦義的強力後盾，影響下一屆黨主席選舉的可能性也很高。

因此，黨內改革意識高漲的同時，不少人將矛頭指向擁有獨特地位的黃復興系統，認為國民黨必需「打掉重練」，勢必清除舊時代產物與老派思維，才有機會煥然一新。

其他人也看了這些...

► 【國民黨改造1】蔡詩萍／國民黨改革先格自己的腦吧！
► 【國民黨改造2】游梓翔／重啓國民黨必須做到三個改變
► 【國民黨改造3】苦苓／從結構與文化解救國民黨

更多相關新聞...

► 【國民黨改造4】薛承泰／培養能論述的菁英才叫改革
► 【國民黨改造5】余可及／國民黨的凱文史貝西與麥考利克金
► 【國民黨改造6】吳崑玉／寵物型政黨能領導國家嗎？

ET快訊
「連燒9天」沒就醫　女台商：對當地醫療沒信心
即／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃
武漢「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布
武漢肺炎疫情爆發！男星「想要肺炎輪到我？」被狂轟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎

陳弘修／國民黨中了「老鼠」魔咒　朱立倫、郝龍斌、周錫瑋應該Out

「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

郝龍斌拜會王金平爭取支持　王金平：看未來發展情勢做最後決定

游淑慧被點名開除黨籍　踢爆藍營粉專版主身分：無主席的逆襲？

特偵組境管郭清江　陳師孟轟：這種檢察官叫酷吏

柯文哲又拆橋了！中正橋高架引道小年夜動刀　用路人改道看這邊

陳師孟談請辭：怎麼做都徒勞無功　那就自私一點過我的日子

談韓國瑜輸265萬票原因　學者直指：韓粉雜音太嚴重

「滾出高雄」直面韓國瑜　李正皓：傳備好三套劇本因應

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診：台灣防疫有辦法對應武漢肺炎

陳弘修／國民黨中了「老鼠」魔咒　朱立倫、郝龍斌、周錫瑋應該Out

「武漢肺炎防疫升到最高級」　陳其邁：所有中國地區移入的肺炎症狀病人都必需通報

郝龍斌拜會王金平爭取支持　王金平：看未來發展情勢做最後決定

游淑慧被點名開除黨籍　踢爆藍營粉專版主身分：無主席的逆襲？

特偵組境管郭清江　陳師孟轟：這種檢察官叫酷吏

柯文哲又拆橋了！中正橋高架引道小年夜動刀　用路人改道看這邊

陳師孟談請辭：怎麼做都徒勞無功　那就自私一點過我的日子

談韓國瑜輸265萬票原因　學者直指：韓粉雜音太嚴重

「滾出高雄」直面韓國瑜　李正皓：傳備好三套劇本因應

住美國比較沒壓力？　網友中肯回覆被讚爆：有錢去哪都爽

失心瘋「買了偶像周邊最後用途」過於真實　網笑翻推爆：7點全中！

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

曾之喬遇年下男「白目笑話」狂撩　謎底揭曉全傻眼：性騷擾！

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

北捷這路線挨批最難坐　網：榮登「最討厭搭乘」的路線寶座

許瑋甯甜認「除夕到男友家圍爐」　初二跟她一起回娘家

波多野結衣拍AV「cos小丑」激戰男優！　綠髮紅西裝樓梯跳舞…神還原被狂讚

蘭蔻唇膏披上絕美「天鵝絨外衣」　有錢也不一定買的到

吳皓昇拍完《大時代》胖5KG　文汶曝新年願望「想生兔寶寶」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

韓國瑜送橘子給媒體　把記者提問當空氣

王景玉判免死　王婉諭491字回應

蔡英文談世代對立　曝沈一鳴母信

馬英九當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了

黃光芹嗆高市府：是在大聲什麼？

時力提案解散統促黨！民進黨團反對GG

連勝文：韓國瑜蠻厲害的　換人選反送中仍會遇到

「中華民國台灣」更改國號？　蔡英文：馬英九以前身後背板也這樣寫

韓國瑜大秀特勤合照　國安人士：傻眼！

侯友宜、柯文哲共同宣布！新北環狀線1／31正式通車

蔡英文談罷韓：關鍵在韓國瑜自己

年金改革微調？　蔡英文：會再來看一下整個情況

更多熱門

相關新聞

杜紫宸宣布退出國民黨

杜紫宸宣布退出國民黨

國民黨在2020大選挫敗後，黨內面臨改革浪潮。代理主席林德榮表態要在中常會宣布，年齡逾60歲的中常委全面退出中常會，此消息一出也引發各界熱議。對此，中華大學講座教授、同是國民黨黨員的杜紫宸發出聲明，宣布退黨。

國民黨籲60歲以上退中常委　蔣萬安：心態才是關鍵

國民黨籲60歲以上退中常委　蔣萬安：心態才是關鍵

連勝文批中常會：浪費大家時間

連勝文批中常會：浪費大家時間

寵物型政黨能領導國家嗎？

寵物型政黨能領導國家嗎？

民進黨濁水溪以南全壘打藍營如何找回基本盤？

民進黨濁水溪以南全壘打藍營如何找回基本盤？

關鍵字：

國民黨黃復興

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

不要Google搜尋這7個關鍵字

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面