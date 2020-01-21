中共政法委發文：瞞報肺炎疫情「將永遠被釘在恥辱柱上」

▲武漢肺炎在大陸已有200多個確診病例，專家希望能將疫情控制在武漢，不再往其他省市擴散。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）來勢洶洶，2天內激增136確診病例，北京、上海、深圳等多個省市都傳出確診病例，外界也出現質疑「瞞報病情」的聲音。中共中央政法委「長安劍」21日發文談論防疫工作，內容中強調，「誰把政客的面子，看得比人民利益還重，誰就是黨和人民的千古罪人。誰為了一己之利，刻意遲報瞞報，誰就將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」

長安劍以「肺炎疫情來勢洶洶，只有曝光在『陽光』下才能殺死它」為題發文，文章中提到，武漢新型肺炎讓很多人聯想到2003年的SARS疫情，但當年SARS信息公佈披露的那條老路，沒有重走，「17年前的那次疫情之初，由於信息公開不到位，且存在晚報、瞞報的情況，導致疫情擴散，也極大傷及了政府誠信與社會穩定。」

長安劍表示，17年後的今天，人們再次看到一個熟悉的身影，國家衛健委請出了當年抗擊SARS的領軍人物「鐘南山」，讓民眾安心的不只是他豐富的防控疫情經驗，而是信息公開帶來的高度重視，讓他比17年前來得更早一些，「信息公開透明從來不是一道選擇題，一是一、二是二，坦誠佈公才是該有的責任態度。」

長安劍指出，1月20日晚間，習近平總書記對疫情作出重要指示「要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅決遏制疫情蔓延勢頭。」可以看到，各個部門的行動已經相繼展開，各項防控措施正全面落實中，防控疫情的相關知識正通過報紙、電視、互聯網向全社會普及，各地迅速通報的每一個數字都凝聚著億萬人的目光。

長安劍還說，面對武漢新型肺炎的擴散，考驗並沒結束，是否能在下步工作持續做到信息公開，全國上下的眼睛都緊緊盯著，「把人民放在心中最高的位置」不是一句口號，而是行動，這場猝不及防的疫情將成為煉金的烈火；能不能把習總書記的重要指示落到實處，堅決做到「兩個維護」，這場全社會關注的較量將成為淘沙的大浪。

長安劍強調，「誰把政客的面子，看得比人民利益還重，誰就是黨和人民的千古罪人。誰為了一己之利，刻意遲報瞞報，誰就將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」