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搜賣傳媒進軍萊爾富　預計導入500台設備打造超商媒體通路

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桌媒體（圖／Solmate搜賣傳媒提供）

▲Solmate搜賣傳媒攜手萊爾富便利商店，於門市座位區導入桌媒體設備。（圖／Solmate搜賣傳媒提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

室內廣告的平均觀看時間比公車、大型看板等戶外媒體高出30倍，鎖定超商廣告聯播網，Solmate搜賣傳媒今年正式進軍連鎖超商，首度攜手萊爾富便利商店，於門市座位區導入桌媒體設備，打造全新的超商媒體通路，為品牌主帶來更豐富的DOOH（Digital Out of Home）廣告通路資源。

Solmate搜賣傳媒成立不到兩年，目前擁有全台連鎖影城、美髮及餐飲等超過700個媒體通路，看好萊爾富在全台逾1400家門市，據點多、服務推陳出新，是含金量相當高的消費通路，因此透過桌媒體形式導入，在門市座位區提供免費的充電服務，利用消費者停留等待的時間進行廣告宣傳，預計今年將在萊爾富100間門市導入500台設備。

桌媒體（圖／Solmate搜賣傳媒提供）

桌媒體（圖／Solmate搜賣傳媒提供）

Solmate搜賣傳媒表示，雙方對於此次合作相當期待，桌媒體的導入讓門市可以透過裝置與消費者進行互動，帶來全新的服務與體驗，進一步帶動店內的銷售業績。同時，也能夠發揮場域本身的廣告價值，讓品牌主的廣告有新的投放平台，搭配商品陳列發揮直接導購的效益。

而萊爾富近年來除了增加商品與服務的多樣性，也積極推動會員機制，讓消費者親身體驗並感受虛實整合服務的便捷，未來也將於Hi Life VIP APP會員機制應用在桌媒體上，給會員更豐富的驚喜優惠，同時增加雙方的互動與連結。

為持續擴大服務規模，Solmate將深入線下場域通路，鎖定影城、美髮及超商三大產業，目標在2020年達到4000台桌媒體的佈建數量，擴大DOOH廣告在台灣的市佔率，開展全新的廣告版圖。

【Solmate搜賣傳媒小檔案】
2015年開始研發籌劃
2018年與InforCharge共同推出Adman桌媒體、Powerman充電箱、Cloudman派播系統
服務對象：廣告主、場域業主
服務內容：透過創新內容與顧客互動、推播優惠訊息，同時進行AI資料搜集，發揮導購功能達成O2O跨螢整合行銷的應用。
官網https://www.solmate.cc/index.html
客服信箱：support@solmate.cc
夥伴信箱：sales@solmate.cc
公司電話：+886-2-2511-8676
官方線上即時客服：＠solmate.media

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