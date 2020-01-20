啟動「日報告、零報告」制度！　大陸衛健委：當前疫情可防可控

▲武漢肺炎已擴散到日本、泰國、南韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，武漢市衛生健康委員會今（20）日公告，前2日共新增136宗病例，死亡個案增加1人。不過，大陸國家衛健委表示，目前已啟動疫情「日報告、零報告」制度，且專家指出，當前疫情可防可控。

深圳和上海昨（19）日傳出至少有3起可疑病例，據了解，廣東省及北京市目前確認已出現首宗病例。大陸國家衛健委指出，自武漢市發生不明原因肺炎疫情後，已在第一時間派出國家工作組和專家組趕赴武漢，並按照屬地管理原則，與湖北省、武漢市共同研究落實疫情防控措施。

衛健委表示，從8日初步確認此次疫情的病原為「新型冠狀病毒」後，已進一步加強部門聯繫，共同研究加強疫情防控工作的具體措施，並且召開全國性的衛生健康系統會議，對疫情防控工作進行全面部署。

▲大陸衛健委已啟動疫情「日報告、零報告」制度。（圖／翻攝自觀察者網）

衛健委強調，已建立疫情「日報告、零報告」制度，下發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強監測，全力救治患者，及時發布確診病例及疫情防控訊息，「專家研判認為，當前疫情仍可防可控，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。」

此外，衛健委表示，將加強部門協調合作，嚴格落實防止疫情擴散措施及防控工作，且繼續加強病毒溯源和變異檢測工作，做好應對疫情變化的技術準備；另外，春節期間將加強值班值守，密切關注疫情防控形勢發展變化，徹底落實防控措施。

據武漢衛生健康委員會今日公布，武漢目前累積病例已經198例，其中3例死亡，25例康復出院，還有170例仍在院觀察、治療。除此之外，累計追蹤密切接觸者達817人，已解除醫學觀察727人，仍在接受醫學觀察90人。

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