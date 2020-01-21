SARS專家證實：武漢肺炎「肯定會人傳人」　15名醫護人員被感染

▲SARS專家鍾南山指，新型肺炎「肯定人傳人」。（圖／翻攝自觀察者網）

記者錢玉紘／綜合報導

中國武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續擴大，在武漢當地已有4名病例死亡，國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山接受央視訪問指出，新型肺炎已經出現「人傳人」的現象，也有14名醫護人員被感染。武漢健康委員會通報，已有15名醫護人員被感染。



央視在20日晚間播出的節目中訪問到鐘南山等專家，她在節目上表示，目前新型肺炎有三個特點，第一是95%以上都跟武漢有關係，可能去過武漢或從武漢來，第二個特點就是目前已經證實了有「人傳人」，這已經發生在廣東和武漢兩個地區，第三個特點就是證實了有醫務人員的感染，共有14人。

鐘南山指出，出現人傳人和醫務人員感染的情況，是非常重要的標誌。病例數增加較多的原因較複雜。而目前防控最有效的辦法還是早發現、早診斷，還有及時接受治療、隔離。從公共衛生的角度來說，同樣的，對於已經診斷或者將要確診的病人進行有效地隔離，也是極為重要的。

由於接下來是春運期間，疫情可能再擴大，鐘南山建議民眾，這段期間盡量不要碰竹鼠、獾這類的「野味」、如無必要，近期不要去武漢、發燒要及時就醫、另外，普通的口罩就能起到阻止飛沫傳播的作用，該戴就要戴。

武漢市衛生健康委員會在21日淩晨4點多通報，確定又多一起因肺炎死亡的病例，該病患為89歲的老翁，於13日發病，18日因嚴重呼吸困難入院救治，19日晚間11點39分搶救無效死亡。目前武漢市累積新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡4例，有15名醫護人員被感染。