拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　他一攤開存摺…網淚全滴下來了狂勸

圖文／CTWANT

《天堂M》在2017年由遊戲橘子代理後，讓許多台灣人入坑「找回憶」，許多人會選擇直接購買帳號，所以在臉書上也有《天堂M》帳號交易的社團；在20日時，1名網友PO出存摺照片，表示要購買「2萬元85級以上弓手、槍手」，但存摺內的匯款資訊赫然出現「育兒津貼」，許多網友勸道：「留錢買奶粉」。

知名手遊《天堂M》，讓一度虧損的遊戲橘子在短短一個月就將整年營收轉虧為盈，在2019年4月會員數已經突破700萬名，即使會員數持續上升，但絕大多數的會員都是在遊戲裡賺錢的「工作室」，讓遊戲橘子每月營收持續衰退突破不了10億大關，許多玩家早已對於遊戲橘子只顧賺錢不顧品質的態度深感不滿紛紛退坑，因此在臉書裡就有許多《天堂M》的帳號交易社團。

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有網友20日在《天堂M》帳號交易社團內PO出存摺照片，表示自己要購買「2萬元85級以上的弓手、槍手帳號」，但是在存摺內頁的匯款資訊赫然出現「育兒津貼」的撥款，引起大批網友規勸。（如上圖／翻攝臉書）

許多網友留言規勸「既然是育兒津貼就該花在小孩身上」、「看到育兒津貼我眼淚都滴下來了」、「兩萬塊可以買很多奶粉了 還是別花在天堂這條不歸路吧」；紛紛希望他把錢花在小孩子身上。

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