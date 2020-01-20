中午去還有機會！麥當勞Kitty萬用置物籃11點開賣　頭香9點就來排

▲麥當勞20日全台同步開賣Kitty萬用置物籃，一早排隊人潮。（圖／記者姜國輝攝）

記者黃凱翊、陳涵茵／台北報導

麥當勞今（20）日上午11時準時開賣「Hello Kitty萬用置物籃」，全台限量僅有近10萬個，每人限購2個，售完為止。不過今早排隊人潮並未如想像中熱絡，搶到頭香的女子表示，自己9點才到，沒想到竟然會是第一個排隊的人。

麥當勞去年10月推出全台限量6萬個的「美樂蒂萬用置物籃」，開賣短短2小時就幾乎完售，人氣破表，沒想到短短不到3個月時間，麥當勞再度攜手三麗鷗祭出「Hello Kitty萬用置物籃」，這次找來擁有超高人氣的Hello Kitty擔綱主角，大頭造型置物籃Q到爆炸，Kitty鐵粉不淪陷都難。

▲▼麥當勞20日開賣Kitty萬用置物籃，各分店一早排隊人潮。（上圖／記者姜國輝攝、下圖／記者陳涵茵攝）

▲11點正式開賣Kitty萬用置物籃。（圖／記者陳涵茵攝）

▲搶到頭香的女子表示自己9點才來排隊。（圖／記者陳涵茵攝）

不過20日上午10點15分左右，《ETtoday新聞雲》記者現場直擊排隊人潮只有15人左右，排在隊伍最前頭的女子受訪時表示，自己住附近所以八點多才出門排隊，非常驚訝自己竟然會搶到頭香，在拿到置物籃後也直呼，「實體更可愛」。

▲只要購買任意餐點就能花269元加購萬用置物籃。（圖／記者陳涵茵攝）

「Hello Kitty萬用置物籃」同樣擁有3種使用方式，包括手提、車掛及平擺，無論是新春時想提著出門，還是放在家裡當作擺放各種小物的置物籃通通沒有問題。

凡於麥當勞餐廳內購買任一餐加價269元、單買售價319元，即可獲得「Hello Kitty萬用置物籃」1個，提醒每份套餐限加購1個，每人每次消費限購2個，售完為止。

▼台灣麥當勞推出「Hello Kitty萬用置物籃」，其中「車掛」功能非常實用。（圖／麥當勞提供）





