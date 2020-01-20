港傳染病專家：武漢肺炎「展開第二輪傳播」　較大機會是人傳人導致

▲ 香港瑪麗醫院。（圖／翻攝自維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷向外擴散，亞洲多地出現感染個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，愈來愈多確診個案在大陸不同省市及國外出現，顯示第二輪傳播正在發生，認為較大機會是由有限度人傳人導致。

據《東網》報導，大陸公佈的患者臨床資料不足，現階段不適宜就人傳人傳播幅度及嚴重性作出結論，但在有限資料下，不能妄斷武漢肺炎的殺傷力較SARS或MERS低，否則可能令市民錯判情況。

他呼籲市民做好準備，稱現在連深圳都有個案，估計香港出現是遲早問題，更擔心可能有零星個案或已傳入香港；在人多擠迫地方佩戴口罩及做好個人衞生可有效減低感染，出入醫院也要戴口罩，有外遊史的病人更要誠實向醫護人員申報到訪過的地方。

食物及衞生局局長陳肇始則在社群網路上表示，病毒未來傳入香港的可能性不可輕視，強調絕不可以掉以輕心；今早已召開多個跨部門會議，也會與專家會面，評估及跟進本港現時的疾病防控力度和策略，適時應變。

▲廣東省和北京市也相繼出現首宗「新型冠狀病毒」病例。（圖／CFP）

武漢衛健委20日凌晨公告指出，18日新增確診病例59例，19日新增病例77例，兩天內累計新增確診病例136例，其中1例死亡、6例康復出院。自爆發之初截至19日晚間10點，武漢市累計病例已達198例，3例死亡，25例康復出院。

此外，深圳衛健委發佈，深圳市除了1宗確診個案外，另有8例新型肺炎觀察病例在隔離治療。浙江也於今日通報，自從17日以來陸續發現5例疑似武漢肺炎患者，目前已在接受隔離治療。

台大醫院小兒科主任、感染症醫學會理事長黃立民分析，病例突然增加與陸方完成檢驗試劑開發，並且發放到各地方單位做檢測相關，推估應該是把過往未檢出的病例消化，看起來一下增加很多。