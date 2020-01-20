北京廣東出現首例！武漢衛健委：肺炎疫情可控制「但傳染來源仍未找到」

▲香港海關單位也加強武漢肺炎的防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

湖北省武漢市近期爆發新型肺炎，疫情不斷向外蔓延，廣東省及北京市目前也已出現首宗病例。不過武漢市衛健委發公告表示，當前疫情仍可掌控，只是新型冠狀病毒「傳染來源尚未找到」，疫情傳播途徑也還未完全掌握，病毒是否變異依舊需要嚴密監控。

公告也稱，18日新增確診病例59例，19日新增病例77例，2天內累計新增確診病例136例，其中1例死亡、6例康復出院。自肺炎爆發之初截至19日晚間10點，武漢市累計病例已達198例，3例死亡，25例康復出院。

▼武漢肺炎最早自華南海鮮市場爆發。（圖／翻攝澎湃新聞）

衛健委續指，本（1）月8日，初步確認了新型冠狀病毒為此次疫情的病原，隨後在全中國建立了「日報告、零報告」制度，下發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強檢測，全力救治患者，及時發布確診病例及疫情防控訊息；同時，加強國際合作與交流，與世界衛生組織、港澳台地區和有關國家及時通報疫情訊息和防控工作進展，第一時間向世界衛生組織共享新型冠狀病毒基因序列。

衛健委專家分析，當前疫情仍在掌控之中，不過新型冠狀病毒傳染來源卻還未找到，下一步，將加大環境衛生整治力度，繼續加強病毒溯源和變異監測工作，做好應對疫情變化的技術準備。

專家提醒，冬春季是呼吸道傳染病高爆發的季節，民眾要注意防寒保暖、室內通風和個人衛生，加強體能鍛煉，保持清淡飲食，避免到公共場所活動；有咳嗽、打噴嚏時請戴口罩或用衛生紙、衣物遮擋口鼻以減少病菌傳播；此外，也需密切關注發燒、咳嗽等症狀，出現此類症狀應及時就醫。

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