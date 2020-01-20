武漢2天激增136例病例！大陸衛健委：醫療機構須詢問發燒病人旅遊史

▲湖北武漢市爆發新型冠狀病毒感染肺炎。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢市爆發新型冠狀病毒感染肺炎，上周末2日激增病例136例，恐演變成有效率人傳人，引發外界關注。目前，大陸國家衞健委已向全國醫療機構，發出診療防控指南，要求醫院接診發燒病人時，必須詢問過去兩周內是否有武漢的旅遊史。

報導指出，當局向各地發出多個通知及診療防控方案，當中涵蓋監測、流行病學調查、密切接觸者的追蹤和管理、實驗室檢測等內容，此外，還要求醫療機構對於不明原因發燒、咳嗽等症狀患者，應詢問發病前14天內的旅行史或有否暴露於懷疑病源，以及哺乳動物、囓齒動物、禽類等野生動物的接觸史。

根據診療方案，患者在觀察階段，如同時符合發病前兩周內有武漢旅遊史、曾到包括華南海鮮市場在內的有關市場；以及具發燒、肺部影像特徵等條件下，需經規範抗菌藥物治療3天，如病情無明顯改善，則或需加重治療。

湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），上周末兩日累計新增病例136例，其中1人死亡，恐演變成有效率人傳人。大陸國家衛健委周一（20日）凌晨公告，武漢以北的北京，以及往南的深圳，都出現首例病例，前者目前共2例確診，後者則確診1例。

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