與家人來台自由行10歲童迷航　暖女警問出「關鍵畫面」送還母親

▲與母親來台自由行的林姓男童在夜市走失。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

來自大陸10歲林姓男童與媽媽到台灣自由行，卻在人潮眾多的觀光夜市走失，據報的中壢警分局女警吳曙芳溫柔安撫男童並讓其回憶出下榻旅館周遭景物，成功將男童送回母親身邊。

▲林童在女警協助下重回母親懷抱。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局興國派出所警員吳曙芳、葉政昱於18日晚間近24時許，接獲民眾報案有男童在元化路二段與中豐路路口漫步，警方立即上前詢問男童狀況，男童則一臉落寞地說想找媽媽，原來男童與母親自大陸來台灣自由行，和母親至中壢夜市逛街時，因人潮眾多加上男童見夜市貨品新奇有趣不慎看得出神，一回過頭才發現自己竟與母親分散，男童身上沒有手機，只能獨自在路上邊走邊找尋母親蹤影。

吳曙芳表示，當下夜深故先帶男童至附近中壢交通中隊稍事休息，為了緩解其情緒，便與男童閒聊來中壢有看到、玩到什麼；男童記憶好又反應靈敏，對於旅途過程大多熟捻，當下靈機一動詢問是否還記得下榻處所周遭景物，果然男童記得，也藉此順利推敲出旅店位置。警方將男童載至旅店附近時，碰巧在門口遇見正準備前往派出所報案的母親，男童一見母親便箭步上擁抱，其母見到男童也相當激動，十分感謝警方熱心協助。

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