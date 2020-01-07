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同事面前挨罵「陰險小人」！輔導主任氣pupu提告求償200萬…法官判賠2萬

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▲指責,批評,吵架,歧視,霸凌,價值觀,罵。（圖／翻攝自pixabay）

▲鄭姓人事主任罵郭姓輔導主任「陰險小人」挨告，刑事判賠8千元；民事判賠2萬。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

在小學任教的郭姓輔導主任指控，鄭姓人事主任在許多同事面前罵他「陰險小人」，事件在校園及教育界傳開後，讓他尊嚴蕩然無存，身心受打擊痛苦不已，對此決定提告求償200萬元。台南地院審酌，刑事部分罰鄭女4千元罰金；另民事部分因鄭女已多次在公開場合道歉，郭男所受的精神損害已獲撫慰，審結判鄭女須賠2萬元。

據判決，郭男與鄭女因公務問題發生摩擦。郭男指控，鄭女在一次往聯合辦公室發送開會通知時，在許多同事面前罵他「陰險小人」，讓身為國小主任的他受盡侮辱。郭男表示，他曾承辦過客家藝文競賽全國賽、臺南市語文競賽、市長獎頒獎典禮、全市性教師研習等全市性活動，該事件散播校園及教育界後，已嚴重損害他人格及社會評價，師道尊嚴蕩然無存，身心遭受極大打擊，痛苦不已，對此向鄭女求償200萬元。

鄭女法庭上解釋，當時因急著發開會通知情緒很緊張，又因工作繁重，總受到同事刁難，承受很大壓力、精神狀況不佳下才衝動說出不太適當的話，不過事後已多次在學校主管、同事，及晨會100多個教職員前跟郭男道歉，並把晨會紀錄公布在學校網路上以示誠意，但均不被郭男所接受，甚至還遭投訴，逼得她現在只好調職到離家較遠的學校工作。

台南地院審理時認為，鄭女在公開場合辱罵郭男「陰險小人」，確實使郭男飽受身心之苦，還需忍受學生、家長異樣眼光，但考量鄭女已多次在公開場合向郭男道歉求原諒，認定他精神損害已獲撫慰，審結判鄭女須賠償2萬元精神撫慰金。

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