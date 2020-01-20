影／綠燈起步…擋車男突「暴衝翹孤輪」 後座女子遭甩飛！網笑：摔到分手

網搜小組／鄺郁庭報導

日前網路上瘋傳一段影片，一名騎士在等紅燈時，身上行車紀錄器剛好拍下爆笑一幕。只見前面的檔車男載著一位女性，當紅燈轉綠燈的時候，檔車男轉動油門，但車子卻沒有往前走，結果再轉就突然「暴衝翹孤輪」，讓後座女子慘摔在地。看到影片後，網友紛紛笑噴，「這個後勁好強」、「真的沒辦法忍住不笑。」

▲檔車男後座載著一名女子。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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仔細看看影片，當時一綠燈，拍攝者就往前，但前面檔車明明有發動的聲音，卻卡住沒動，隔了大約2秒就突然暴衝，後座的女子因為慣性定律，整個人瞬間失去重心地向後跌，先是壓在車牌上、把車牌給壓歪，下秒更狠狠地一屁股摔在地上。

發生這樣尷尬又丟臉的事，無辜的後座女趕緊起身，不忘怒揮檔車男2掌，又因為後方許多車子都要通過，2人已經被按喇叭，女子只好先退到一旁等時機再上車，不過後面發生什麼事就不得而知，因為目睹這件事的拍攝者也趕緊打左轉燈切車道離開。

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▲檔車暴衝，後座女被甩飛摔地上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

這段影片被瘋狂轉貼，臉書、LINE都有人PO，網友紛紛留言，「車牌都被壓凹進去了」、「真的是摔倒分手」、「我竟然看了3遍笑了3次」、「要丟包，也要做的漂亮一點」、「我可以說了嗎？誰的女友掉了」、「車牌傑出的一歪」、「回去跪算盤吧哈哈」、「還好女主角沒事」、「地點啊！我要去撿女朋友。」

還有人分析，檔車男應該不是故意的，「少年欸，車剛買吼～起步彈離合器嘛」、「看起來是離合器放太快」、「不太會騎吧？看他起步轉速催那麼高」、「屁孩不至於，感覺是檔車新手」、「這個感覺是離合器抓不準，鬆太多直接熄火」、「不會騎吧？熄火後沒空檔還要移車～都卡住了」、「這不是翹孤輪，這是入一檔然後離合亂放」、「這是不會騎擋車吧！打擋都打不好！還有給擋車載不管熟不熟請抱好！因為起步沒打好下場就是這樣。」

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