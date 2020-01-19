感受客家「衣」飾風情！　春節來桃園客家文化館走走

▲桃園客家文化館推出客家現代時裝展，發現客家花布玩新花樣。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節期間來桃園客家文化館，讓您感受客家「衣」飾風情！桃園市客家局長何明光19日表示，迎接農曆年客家文化館舉辦「2020春漾花客樂」活動，今年首場活動以大家熟悉的「客家花布」為主題，結合傳統花布及現代創意花布元素，透過園區週末活動及客家花布主題特展，完美展現客家花布文化在時代轉變下的藝術美感。

另外，客文館於農曆春節期間1月27(初三)至29日(初五)，舉辦理春節限定系列活動，有采的藝文表演、客家吉祥物見面會、新春互動活動及春節手作體驗等，歡迎大家到客家文化館熱鬧走春，感受客家人過年的氛圍，認識不一樣的節慶文化。

▲桃園客家文化館特展室推出「花。布一樣-客家現代時裝展」展出近百件作品。（圖／客家局提供）

何明光局長指出，客文館今年將配合季節及節慶，每階段規劃不同的客家特色主題辦理週末客家藝文展演，活動內容包含露天音樂會、客家吉祥物見面會、說說唱唱教室、小客人藝術家手作體驗及節慶限定活動等，豐富客文館文化推廣內容，讓大家體驗並看見客家文化的魅力。

▲客文館農曆春節期間辦理春節限定系列活動，並於活動期間贈送限量「花客樂好禮」。（圖／客家局提供） 此次搭配客家花布主題，桃園市客家文化館特展室推出「花。布一樣-客家現代時裝展」，此次展出特別邀請2019HAKKA In Style時尚發表會設計師，以平面靜態型式展出100件作品，設計風格呈現客家文化多元樣貌，展出內容包含客家時尚、客家生活、客家花布及客家運動等穿搭，透過展出內容跳脫大家對於客家傳統服飾的印象。

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