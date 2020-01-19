陸童與母來台自由行深夜走失　中壢警推測飯店位置送回

▲陸童與母來台走失，警即時送回母親旁。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢警分局警員18日接獲民眾報案指稱，有一男童獨自在馬路上疑似走失，員警抵達現場見男童於路上漫步神情失落，經了解後，原來男童與母親來台自由行卻走失，經女警安撫男童並讓其回憶出下榻處所，成功將10歲男童送回石姓母親身邊。石婦表示發現兒子走失，焦急之餘正想報警，幸有熱心警協助送回。

中壢警分局興國派出所警員吳曙芳、葉政昱於18日晚間近24時許，接獲民眾報案，有男童在元化路二段與中豐路路口漫步，警方立即上前詢問男童狀況，男童則一臉落寞地說想找媽媽，原來男童與母親自大陸來台灣自由行，而早先男童和母親至中壢夜市逛街時，因人潮眾多加上男童見夜市貨品新奇有趣，看得出神，一回過頭才發現自己竟與母親分散，男童身上沒有手機，只能獨自在路上邊走邊找尋母親蹤影。

女警吳曙芳表示，當下夜深故先帶男童至附近中壢交通中隊稍事休息，其間見男童神情緊張疲累，為了緩解其情緒，便與男童閒聊來中壢有看到、玩到什麼；男童記憶好又反應靈敏，對於旅途過程大多熟捻，當下靈機一動詢問是否還記得下榻處所周遭景物，果然男童記得，也藉此順利推敲出旅店位置。

警方將男童載至旅店附近時，碰巧在門口遇見正準備前往派出所報案的母親，男童一見母親便箭步上擁抱，其母見到男童也相當激動。警方查驗兩人護照為40歲石姓婦女與10歲林姓男童，石婦表示兩人本次來台旅遊並無親戚朋友照應，兒子走失實在不如何是好，十分感謝警方熱心協助。

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