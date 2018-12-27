「想來台打工」越南脫團案　中壢警智取第4人投案

▲越南脫團案，中壢警智取第4人投案。（圖／中壢警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

3名越南籍脫團旅客27日中午12時45分至中壢分局中壢派出所投案。警方盤查後了解另尚有1名同行脫團旅客，惟3人堅不吐實，在員警方移民署專勤隊共同策動下，3人終於卸下心防使第4名脫團團員到所投案。

中壢警分局說，脫團旅客向警方吐實，她們於12月23日上午6時許從中正機場隨團入境後南下至高雄，打算係以旅遊名義到台灣打工，並於當日18時許入住飯店，因聽說其它飯店有警方到場，也發現團員陸續離開，害怕之故於12月24日凌晨1時左右聯絡台灣友人接應北上，約4時左右抵達中壢入住旅館，後因觀看電視新聞持續報導旅行團脫團情形，心生恐慌因此主動於今天中午投案。

▲越南脫團案，中壢警智取第4人投案。（圖／中壢警分局提供）



4名投案旅客分別為，阮姓旅客(女性、31歲)、陳姓旅客(女性、32歲)、武姓旅客(女性、25歲)以及爐姓旅客(女性、25歲)，目前全案由移民署桃園專勤隊及高雄市政府警察局鹽埕分局共辦，並移交移民署桃園專勤隊後續偵辦處理。

據了解，桃園為全台灣外籍移工最多的城市，其中又以越南籍居多，目前達10萬5,000人。由於市府注重外籍移工的休閒生活，舉辦各式才藝競賽、歌唱大賽、體育活動，也舉辦東南亞國家文化相關展覽，打造桃園成為外籍移工的友善城市；也因此，吸引許多越籍移工喜歡 到桃園工作。