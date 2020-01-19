「北里橋」斷隔絕2部落！台東重建「北新橋」春節前通車了

▲聯結太麻里鄉北里及金峰鄉新興兩部落的「北新橋」通車，縣長饒慶鈴出席通車典禮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

連結台東金峰鄉新興村及太麻里鄉北里村的北里橋於2017年10月遭豪雨沖刷扭曲不堪使用，縣府向中央爭取5千餘萬元進行重建，18日在春節前舉行通車典禮服務部落族人，結束兩年來交通不便之情形。

通車典禮上位在北新橋兩端的太麻里鄉北里社區發展協會及金峰鄉新興國小，分別以歌舞表演來表達感謝之意，在以教會與排灣族祭司祝禱後，由饒縣長饒慶鈴及出席貴賓進行剪綵，在饒慶鈴鳴笛後，近10位小朋友跑步到對岸，所有與會及鄉親則以徒步方式過橋，象徵在橋二端的部落重新聯結。

▲▼小朋友跑步到對岸，與會來賓及鄉親以徒步方式過橋，象徵橋二端的部落重新聯結。

連結金峰鄉新興村及太麻里鄉北里村的北里橋提供兩地居民交通及農產運輸功能，更是當地新興國小學童上學主要交通要徑，2017年10月遭豪雨沖刷扭曲不堪使用，經縣府向中央爭取5千餘萬元進行重建，雖然期間有些波折，今日終於在農曆春節前通車，北里部落透過會議決議將「北里橋」走入歷史，重建橋梁新命名為「北新橋」。

另隨本次橋梁重建計畫在河川浮覆地將增加可公共使用綠地空間約2,000平方公尺，縣府計畫興設北里部落青少年聚會所，期待公所與部落共同研提文化傳承與產業發展之使用計畫，增加部落永續發展新亮點。

縣府原民處指出，重建之橋梁長110m寬7m屬鋼構箱型橋，為增加橋梁基礎安全，設置20M長1.5M直徑基樁共計20支，另依部落建議配合在地排灣族群特色，於欄杆與橋頭柱形塑地方特殊色彩營造部落風貌，重建經費近6,000萬元係原住民族委員會、公共工程委員會及台東縣政府共同籌措。

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