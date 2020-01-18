2020月津港燈節開幕　黃偉哲邀請全國民眾來台南一遊

▲「2020月津港燈節」，18日晚上在台南市鹽水區月津港周邊浪漫登場，51組件藝術燈景將帶給全國民眾無與倫比的視覺饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

眾所期待台灣最美水岸藝術燈節「2020月津港燈節」，18日晚上在台南市鹽水區月津港周邊浪漫登場！今年燈節以「海市蜃樓」為主題，51組件藝術燈景將帶給全國民眾無與倫比的視覺饗宴！

市長黃偉哲表示，今年月津港燈節再次突破，水域、巷弄相互輝映，展期從18至2月16日，誠摯歡迎國內外民眾造訪美輪美奐的水岸藝術燈節。

黃偉哲市長表示，最近這幾年來，因為水利局整治鹽水大排，月津港燈節就慢慢的移到了水上，規劃很多水上燈飾以及活動。今年燈節的主題是海市蜃樓，營造出一種若有若無、虛無飄渺的情境，當然海市蜃樓是虛幻的，但是月津港燈節卻是實際的，誠摯邀請所有的好朋友一起來鹽水吃吃美食、逛逛燈節、走走看看，能夠體會老街及小鎮的風貌，歡迎大家一起來迎接一系列月津港燈節活動。

18日晚上開幕啟燈，在黃偉哲市長偕文化部蕭宗煌次長、立委當選人賴惠員、市議員李宗翰、趙昆原、蔡育輝、沈家鳳、張世賢、劉米山等人共同啟動魔球後揭開序幕。精心安排的開幕演出別具特色，以此次策展主題及月津港歷史規劃的〈水月風華〉水上演出，由舞者詮釋四方眾神、流光舞影、萬家燈花橋段，並搭配炫麗聲光特效，相當精采；此外，本次特邀實力派唱將卓義峯、曹雅雯、梁文音，在月津港湖面上帶來一連串不同意境之歌曲，民眾在月津港河畔邊，聆聽國台語不同聲道的演繹，沉醉在視覺與聽覺上的感動與滿足。

文化局表示，月津港燈節連續第3年獲文化部「台灣文化節慶升級計畫」補助，以國際級規格策劃籌辦，已成為臺灣最具代表性的活動之一，更於2018年獲得德國紅點設計獎肯定。今年燈節以「海市蜃樓」為主題，邀請近30組國內外傑出藝術團隊參展，其中包含連續第2年獲邀至荷蘭阿姆斯特丹燈節、並即將受邀參展德國柏林春季燈會的國際級新銳藝術團隊「有用主張」，以光為素材、以水為概念，透過錯視的手法，在月津港水域打造〈運用幻象-洞〉，這件有著超現實場域感的作品，透過大量流星燈排列出二維的幾何圖象，創造出看似流動的燈光，不斷流向未知黑洞的滔滔河水，帶給觀者衝擊感官的奇幻感受，與藝術家林建志打造的〈穿越鯨昔〉在水月橋旁水域形成有趣呼應，大受好評。

今年燈節周邊活動也相當豐富，永成戲院於農曆年間將安排一連串精采的表演、掌中劇及電影，帶來視聽雙重滿足的藝文盛宴；橋南老街遊客服務中心則以一年一度的「水仙花雕刻藝術創作展」，推廣地方傳統的水仙花雕刻藝術；環保局所指導的環保美學班布置栩栩如生的紙塑作品，也成為民眾拍照打卡的熱點；信義路繽紛花海，加上元宵犁蜂炮重頭戲，豐富的周邊系列活動，邀請國人遊客來到鹽水，感受月津經典小鎮迷人的歷史風華。詳細資訊請上月津港燈節網站查詢https://www.yuejinlanternfestival.com。