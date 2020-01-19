全班面前叫男同學「許勃雞」！班導狂笑帶頭霸凌...悽慘下場曝光

▲班導不只一次稱呼對方為「許勃雞」，男同學忍無可忍決定提告。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

擔任台中某高中班導師的陳姓男子竟以「許勃雞」稱呼男同學，使學生遭同儕嘲笑、霸凌；事後陳姓導師辯稱，是在開玩笑。台中地院審理後，不採信陳男說詞，依公然侮辱罪判拘役100天，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，陳姓班導師2017年3月上生物課時，以男同學的名字諧音影射勃起、男性生殖器暗示方式，在全班同學面前稱呼對方「許勃雞」，甚至向大家解釋該詞的意思，有嘲弄、辱罵的意味，使男同學人格及名譽評價受到貶損，還被其他同學霸凌。

陳姓班導師針對的行為不只一次，自2017年4月間到同年12月，至少在多數人面前稱呼男同學「許勃雞」5次，行為相當誇張。最後男學生忍無可忍，回家告訴爸媽，並且決定提告。

陳姓班導師在法庭上辯稱，聽到其他同學以「許勃雞」稱呼男同學，因此開玩笑的與學生一起叫，主觀上並沒有公然侮辱的犯意。不過他表示，當同學以「許勃雞」一詞稱呼男同學時，可以感受到他的不舒服。

法官審理後認為，既然陳姓班導師都能感受到男學生的不愉快，顯見這個詞語是使人在精神上、心理上感受難堪的，竟還跟著其他同學以此綽號稱呼他，足見稱「沒有貶抑的意思」根本在飾詞狡辯，因此依公然侮辱罪判拘役100天，可易科罰金，全案仍可上訴。

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