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女王發表「彌補裂痕聲明」　大讚梅根入王室「令家族驕傲」暗盼兒孫有日能返

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▲▼英國女王與薩塞克斯公爵哈利王子、薩塞克斯公爵夫人梅根合照。（圖／路透）

▲女王特別發表聲明，提到很開心梅根很快融入家庭，以緩和近日外界揣測。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日前英國王室宣布重大消息，針對「哈利與梅根」提出想要卸下王室資深成員一職，對此震撼全英國上下，更傳出女王與親王氣到揚言將收回所有資源。對此白金漢宮18日發出聲明，哈利王子與梅根將不再使用王室「殿下」頭銜，也不代表王室履行任何職務，也不得再享受公帑。面對外界揣測王室恐怕將分崩離析，女王伊莉莎白二世特別發聲明表示，「我們對於梅根成為家庭的一員，是感到相當驕傲的！」

根據英國《每日郵報》報導，在確認哈利與梅根將不再使用王室頭銜後，聲明中也指出，他們並不會搬出王室所屬的弗洛格摩別墅，但必須歸還240萬英鎊的納稅人錢（約台幣9500萬），並且將於2020年春天生效。女王伊莉莎白二世也在聲明中提到，「在經過近數月的的討論，很高興終於與我的孫子與他的家庭達成共識，哈利、梅根與亞契永遠都會是我們深愛的家庭成員，在過去兩年中，我承認他們經歷一些挑戰，現在將祝福他們展開新的獨立生活」。

▲英女王伊莉莎白二世發出聲明。（圖／翻攝自白金漢宮官網）

▲英女王伊莉莎白二世發出聲明。（圖／翻攝自白金漢宮官網下同）

「我很感謝他們為這麼國家所作的一切，尤其是梅根非常迅速的讓自己融入在這個家庭中，我的家族都非常希望，今天的共識協議將會帶來一個全新快樂、和平的新開始」女王聲明中最後更寫下此祝福。

據悉，當時哈利與梅根在IG上決定公開退出決定時，曾遭到王室阻擋，認為應經過一段嚴謹的討論再公開，但當時兩人仍堅持先斬後奏。消息傳出後，雖然不斷有王室憤怒、分崩離析的新聞，但隨著最新聲明的釋出，也讓外界靜觀未來哈利與梅根的發展。

►快訊／白金漢宮最新聲明：哈利梅根不再使用王室「殿下」頭銜
 

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