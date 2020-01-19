快訊／白金漢宮最新聲明：哈利梅根不再使用王室「殿下」頭銜

記者王致凱／綜合報導

根據英國廣播公司報導，英國王室18日聲明，哈利王子與梅根將不再使用王室「殿下」頭銜，也不再代表王室履行王室職務，同時不會再接受用於履行職務的公帑。

哈利王子與梅根正式頭銜為薩塞克斯公爵殿下與公爵夫人殿下（Duke and Duchess of Sussex），雖然他們不會搬出王室所屬的弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage），但會歸回用於裝修費用的240萬英鎊納稅錢。

這是哈利王子夫婦本月稍早宣布退出王室高級成員身份後，英國王室對夫婦二人的最新動作。白金漢宮表示，這項安排將於今年春天生效。

英國女王伊麗莎白二世在聲明中說，王室經過「數個月以及最近」的討論，很高興能為哈利王子找到一條有建設性且受到支持的道路。

女王說，「我明白到他們在過去兩年遭受嚴格檢視而經歷的各種挑戰，我支持他們希望獲得更獨立生活的心願。哈利，梅根和阿奇（哈利長子）永遠是我的家庭中備受喜愛的成員。」

女王在聲明中提到，對梅根迅速融入王室成為家庭的一員而感到自豪，並且感謝哈利夫婦為英國和英聯邦做出的貢獻。

聲明中說，哈利夫婦將會卸下王室職務，包括正式軍職在內，也不會再獲得用於履行王家職務的資金，但他們能維持私人收入和私人協會運作。

王室聲明說，「薩克斯公爵夫婦不再執行王室職務，因此也不會再使用殿下（HRH，His/Her Royal Highness）頭銜。」白金漢宮沒有說明關於未來哈利夫婦的維安問題。