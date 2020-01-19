新年大掃除！37歲女爬窗擦玻璃...防盜欄杆秒斷裂　她墜下5樓慘死

▲劉女墜下後，還有一隻鞋掉在平台上。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

農曆新年即將到來，家家戶戶都會開始大掃除，不過湖南省長沙市近日卻發生一起墜亡事件，一名37歲的女子劉麗（化名）14日爬到窗戶上擦玻璃，過程中欄杆突然斷裂，導致她當場從5樓墜下身亡。

綜合陸媒報導，事發當天，劉女踩著防盜窗，擦拭著窗戶玻璃，隨後竟因柵欄底部斷裂而墜下樓。她的13歲兒子成成（化名）當時原本在臥室裡寫作業，聽到一聲響後，立刻跑了出來，看到客廳窗戶大開著，但卻沒看見媽媽的身影。

隨後，成成往窗戶外面一看，只看到一隻鞋子，當場崩潰大哭，並且不斷喊著「媽媽」。據悉，劉女的丈夫當時因為在上班，所以不在家中，不過，同時聽到聲響的還有劉女的婆婆。婆婆表示，自己那時正在樓頂準備熏肉，沒想到火都還沒有點燃，就聽見巨大聲響，因此便連忙下樓查看。

▲劉女採在欄杆上擦窗戶，隨後卻因欄杆斷裂而墜下樓。

此外，事發後，劉女的婆婆感到驚訝不已，她提到，媳婦很瘦，體重才不到50公斤，沒想到竟會從防盜窗墜樓。據悉，該棟房子是劉女一家人在約10年前買的二手房，防盜窗也是在買房之前就已經安裝了，如今卻發生這樣的悲劇，讓家屬相當悲痛。

另外，意外發生時，案發現場附近一間麻將館對面倉庫的老闆黃女士正和丈夫一起整理貨物，他們表示，聽見聲響後就看到劉女倒在了馬路邊，而且人群很快地聚集起來，隨後就聽見一個男孩哭喊媽媽。

▲事發隔天，劉女的家人還沒補上欄杆缺口，還放著一個泡著抹布的水桶。

據悉，事發隔天，由於雨越下越大，沖淡了劉女家樓下的血跡。目前，家屬正準備辦理後事，而劉女的丈夫對此則不願意多做回應。

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