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2020年鹿耳門天后宮　封印大典揭開「台灣年」序幕

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▲台南市鹿耳門天后宮，舉行全台灣獨一無二的「封印大典」，宣告一年的結束，也是另一個年度的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鹿耳門天后宮，舉行全台灣獨一無二的「封印大典」，宣告一年的結束，也是另一個年度的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

過年囉！台南市鹿耳門天后宮，於昨農曆12月24日送神日早上6時，舉行全台灣獨一無二的「封印大典」，宣告一年的結束，也是另一個年度的開始，現場儀典肅穆，御風、淨心兩舞，意義令人感動。

農曆12月24日，歲時為送神日，各地或以跳傀儡行之，或以敬四果祭之，送神之後關上正門並貼上押煞封條，此封籤、封印的習俗，是台灣民間的辭歲象徵，是歲時最後一次的信仰活動，家家戶戶則開始「清黗」大清掃、除舊佈新一番，以準備迎接新的「年」，為這一年的「神事」作個結束。「封印．圓壇．辭歲送神大典」是歲末迎新的開始，鹿耳門天后宮引申其意，以終啟始，視「封印聖典」為翌年媽祖宮「台灣年」春節活動之啟序。

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▲台南市鹿耳門天后宮，舉行全台灣獨一無二的「封印大典」，宣告一年的結束，也是另一個年度的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

昨封印日，天氣有點冷，白天日麗風和好天氣！凌晨6時不到，天色仍暗，即有善信陸陸續續來到鹿耳門天后宮廣場，大家扶老攜幼，人手一把「足百壽金」準備參加送神「封印」。當地的顯宮國小兒童所組成的國樂團，也跟著動起來；年輕的、壯年的、老一輩的全都出場，大家合作無間的忙著全國獨一無二的 "封印大典"，準備封印、送神。

「封印大典」過程包括「封印之儀」與「圓壇之禮」；封印大臣，由台南市政府民政局長顏政標擔任，圓壇特使由安南區長葉誌明擔任，典儀官為陳忠煌，國樂演奏由顯宮國小國樂團擔任。

▲台南市鹿耳門天后宮，舉行全台灣獨一無二的「封印大典」，宣告一年的結束，也是另一個年度的開始。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊嚴隆重的封印大典中，由藝姿舞蹈團員表演全國最具鄉土文化特色的「御風舞」及「淨心舞」；「御風舞」舞出早期台灣人民橫渡黑水溝，落腳台灣這塊土地，信仰慈悲的媽祖，在媽祖庇祐下得以安身立命，漁民捕魚豐收謝媽祖的情景；「淨心舞」除寓意「淨身」之外，另有「反思」之意，藉年底掃除期間，也將內心累積一年之晦氣、穢氣一掃而空，以清新的心準備迎接新一年的開始。最後在鹿耳門牌樓下香案前，人人持香，經恭送諸神、火化去年「喜神令」牌、望燎等儀式，祈求保佑萬民平安如意，禮成圓滿結束。

「物有本末，事有始終」，先人累積生活經驗與智慧，循著自然的規律與倫理，劃分四時年序。天冷又是大清早，雖沒有眾多人潮，但鹿耳門天后宮文化季配合節令安排活動，讓民眾瞭解前人篳路藍縷的艱辛，建立起豐富的人文禮俗及獨特的文化價值，締造出一種當代令人感動的新廟會文化，也豐富了鄉土特色與風格，是偏僻小漁村的新文化，也是一種堅持！

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