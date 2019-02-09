鹿耳門天后宮抽國運籤「中下籤」　媽祖提醒應小心面對

▲台南市鹿耳門天后宮，2月9日（農曆大年初五）早上吉時跋出「四季籤」來預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，以做行事之參考，今年天后宮所跋之四季籤整體籤運屬「中下籤」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮，於每年農曆大年初五早上吉時跋出「四季籤：公籤」，來預測國家、社會今年四季時序運轉時勢，以做行事之參考，今年天后宮所跋之四季籤整體籤運屬「中下籤」。

台南市鹿耳門天后宮表示，已知台灣各處國運籤，較具代表性的有台北保安宮、台中鎮瀾宮、台南鹿耳門天后宮與南鯤鯓代天府等；南鯤鯓代天府因爭議，原擬只跋籤不解籤，結果卻跋不到國運籤，令善信費解！各地所跋籤詩，不盡然相同，就有賴民眾去做觀察判斷了。





鹿耳門天后宮自1993年文化季舉辦起，即於每年農曆大年初五舉辦「跋四季籤」活動。2月9日仍是春節連續假期之一，遊客熱情未減，因關心今年運勢，紛紛團團圍住跋籤現場，由台南科工區產協理事長林永豐、台南老爺酒店唐伯川總經理、遠東百貨台南店許俊明經理、詠展金屬董事長侯獻忠等4位，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官。

上午10時正，行禮如儀、開籤筒，然後依春、夏、秋、冬四季四籤分別跋籤，眾禮官虔心默禱，旁觀民眾屏氣凝神等待，凡丟得「想杯」，則民眾拍手鼓掌，由於須連續跋得3次「聖杯」方得定籤，故遇連跋數支未能定籤時，每人則屏心靜氣，共同默禱期望快快定籤，現場高潮迭起。

今年鹿耳門天后宮跋出之「四季籤」，鹿耳門媽欽定籤詩內容如下：春─庚辰第卅九籤，屬金利在秋天宜其西方，《楊文廣被困柳州城》：「意中若問神仙路，勸爾且退望高樓；寬心且守寬心坐，必然遇得貴人扶。」；夏─庚午第四十籤，屬土利在四季宜其四方，三元會葛其量夫妻相會：「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝；此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨。」；秋─丁卯第二十籤，屬火利在夏天宜其南方，孫悟空大難火災：「前途功名未得意，只恐命內有交加；兩家必定防損失，勸君且退莫咨嗟。」；冬─己酉第卅五籤：屬土利在四季四方皆宜，吳漢殺妻為母救主：「此事何須用心機，前途變怪自然知；看看此去得和合，漸漸脫出見太平。」



每當定籤完畢，即有熱情民眾就地解籤或取回作為行事參考；今年鹿耳門天后宮跋出之四季籤屬中下籤。台南市鹿耳門天后宮說：春要保守待貴人，夏流年最好，秋得小心，冬有關隘待克服會趨吉！跋公籤，信或不信，自在人心，雖為庶民行事之參考，亦可為當政者斟酌。