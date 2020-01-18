尊重一國兩制　溫敏見習近平：台灣是中國不可分割的一部分

▲習近平同緬甸總統溫敏會談。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平近日於緬甸進行訪問，並於17日下午與緬甸總統溫敏會談。期間溫敏表示，讚賞中方為緬甸國內和平進程發揮的建設性作用，緬方堅定恪守一個中國原則，尊重中國在香港、澳門實行的「一國兩制」方針，始終認為台灣是中國領土不可分割的一部分。

《新華社》報導，習近平表示，希望通過此訪發出3點訊息：一是中國政府和中國人民堅定支持緬甸政府和人民走符合本國國情的發展道路，不斷推進國家發展事業。

二是中緬全面戰略合作夥伴關系已奠定深厚基礎，共同致力於構建中緬命運共同體將為兩國關係發展注入新的動力和活力；三是中方願同緬方積極推進務實合作，加快「一帶一路」倡議同緬甸發展戰略對接，使雙邊互利合作結出更多碩果，造福兩國人民。

▲習近平同緬甸總統溫敏會談。（圖／翻攝自《新華社》）

習近平強調，中國將堅持和平發展，堅持永不稱霸，中國開展對外合作從不強加於人，從不干涉別國內政，反對你輸我贏、單邊通吃，中方也將繼續在國際舞台上堅定支持緬甸維護合法權益和國家尊嚴。

溫敏代表緬甸政府和全體人民熱烈歡迎習近平主席對緬甸進行國事訪問，相信此訪必將成為一次歷史性訪問，掀開緬中關系新篇章。溫敏祝賀新中國成立70年來取得的偉大成就，希望中國能夠更多同緬甸等發展中國家分享治國理政經驗，相信中國的成功經驗將為緬甸經濟發展、民生改善、脫貧致富提供有益借鑒。

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