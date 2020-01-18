台中天津年貨大街一應俱全　關公孔明年節伴手禮最夯

▲業者推出關公、孔明造型的高梁酒，深受民眾喜愛。（圖／業者提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

連續舉辦17年的台中市天津商圈年貨大街已經開賣，吃的、喝的、穿的年節伴手禮一應俱全，其中有業者推出文創伴手禮，以關公、孔明、金虎爺為造型，裡面裝的是高梁酒，送人或珍藏都適宜，相當吸睛，業者為了吸引人氣，不但送出3百個虎爺發財金，打卡還送8萬8千8百元的春節大紅包，歡迎大家到天津商圈逛年貨。

請繼續往下閱讀...

▲茶商走訪台灣14個產茶區，一一標注各地茶種。

再過幾天就要過年了，民眾不免俗的會到天津路商圈採買年貨，高級香菇、鮑魚、干貝等乾貨一直都是送禮首選，但今年有業者推出以關公、孔明造型的伴手禮，裡面是高粱酒，象徵收禮者文武雙全，氣派又值得珍藏，成為年節最夯的禮物。

此外，還有象徵招財進寶的金虎爺，是以新港奉天宮虎爺金身複刻，並以樹脂翻模技術打造而成，全金造型擺在家裡喜氣又招財，還有以台灣為造型的茶葉禮盒，茶商跑遍全台14個茶區，蒐集各地好茶，以地理位置呈現出14種茶葉，禮盒更以手工麻布打造，設計感十足，被網友稱為「最愛台灣的年節伴手禮」。

業者李孟倫表示，過年送文創伴手禮很受年輕人歡迎，比起傳統長輩送燕窩、魚翅有很大的轉變，年輕人喜歡新奇、特殊的伴手禮，對方收得開心，自己也有面子，光是1月訂單就有43萬元，加上文創伴手禮以紅色和金色包裝，又有著中華文化的中國風，非常喜氣。

為了吸引買氣，李孟倫更祭出開運發財金大放送，只要臉書打卡標記「鑫羿文創」，內容打上「最氣派年節禮盒就在天津年貨大街G33攤位！」，現場就送「虎你發」發財金，打卡者還有機會抽中最大獎88800春節大紅包。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來