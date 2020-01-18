春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

▲公路總局呼籲春節連假多加利用替代道路。（圖／公總提供）

記者李宜秦／台北報導

台61線西濱快速公路新竹香山以南路段全線通車，交通部公路總局表示，台61線可連結國道及橫向快速公路，為避免春節連假壅塞，公總也建議，用路人可以「國1國3新竹系統─國3西濱交流道─台61線─台61線北門交流道─國1下營系統─國3官田系統」作為行駛動線。

公路總局表示，為因應春節連假，已規劃台61線西濱快速公路為國道1號及3號「新竹–臺南」雙向的替代道路，於新竹以北路段連結國道，建議行駛動線為「國1國3新竹系統─國3西濱交流道─台61線─台61線北門交流道─國1下營系統─國3官田系統」。

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為加強台61線國道替代道路之行車動線導引，高速公路局及公路總局已於國道及省道沿線設置指示牌面，另國1國3各轉折點鄰近路段CMS皆顯示旅行時間資訊比較。

▲▼公路總局已製作行車宣導懶人包。（圖／公總提供）

公路總局同時加強完善沿線相關設施，包含將速限提高至90公里(香山~苗栗外埔20公里路段因平交路口故降低為80公里)，沿線加油站及便利商店等服務設施導引等。

考慮到台61線竹南路段行經12處平交號誌路口並銜接國3西濱交流道，容易受號誌停等及匝道儀控影響造成回堵，為解決壅塞問題，公路總局已規劃於該路段實施號誌優化時制，利用加長綠燈秒數紓解車流，並且於尖峰時段封閉多處橫向平交路口，以減少號誌停等時間。

另外公總表示，將於1月27至28日封閉西濱交流道北上匝道入口，用路人需依沿線導引指標，繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。為提供民眾於行前了解相關行車動線，公路總局已製作行車宣導懶人包，相關疏運措施可至公路總局網站或下載「幸福公路」App查詢。

▲▼相關疏運措施可至公路總局網站或下載「幸福公路」App查詢。（圖／公總提供）