金融期刊主編開專欄登10歲兒散文！讀者：以為翻到兒童讀物

▲寫作示意圖，非本文當事人。（示意圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

中國社會科學院金融研究所原黨委書記王松奇在自己長期擔任主編的《銀行家》雜誌開設「父子集」專欄，刊發自己的書法和兒子王青石的文章，不過有記者發現，王青石2006年首次在《銀行家》發表作品時年僅10歲，王松奇還曾在該期刊推介兒子新書，引發外界「以權謀私」的嫌疑。

根據《新華每日電訊》報導，《銀行家》是山西省社科院主管、被列為中國社會科學院人文核心期刊目錄的一本專業刊物，主張「以推動中國金融業改革與發展為己任，密切關注中國金融改革和金融發展的進程」。

王松奇在2007年第一期的《銀行家》的《王松奇按語》一文中表示，在給該雜誌寫稿子之前，王青石已經寫了150多篇作品，其中已有11篇在《中國少年報》、《中國少年兒童》和《中國少年英語報》等期刊上發表。但當時有讀者反映，讀到王青石的文章，以為是翻到了兒童讀物。

至於在自己主編的雜誌上發表兒子的作品算不算是「以權謀私」？王松奇曾在文章中表示，「我連續三期甘冒風險刊登我兒子王青石的文章，實際上就是要顯露一種所謂『外舉不避仇，內舉不避親』的處世姿態和不拘俗套，文章至上的辦刊理念。」

《銀行家》主要刊登銀行業的實踐業務、前沿問題和國外的一些先進管理經驗等，其中《文化休閑》欄目主要刊登各種詩歌、書法、繪畫、回憶錄等作品。王松奇表示，他認為刊登自己的書法作品和孩子的文章「沒有問題」。

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