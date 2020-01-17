更生家庭齊聚北市東區　「幸運草市集」熱鬧嘉年華提前過鼠年

▲北檢、更保團體在台北東區頂好商圈舉辦「幸運草市集」活動。（圖／翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署與更生保護會台北分會、東森社會福利慈善基金會等公益團體，17日下午在台北市東區頂好商圈舉辦「幸運草市集」，現場有更生人精心打造的品牌蛋捲、咖啡，還有更生樂團表演，還有「家庭支持方案」的更生家庭，及安置學員到場共同歡度春節，展現曾在人生道路轉錯彎的更生人力圖改變的信心與決心。

▲現場有更生樂團表演。（圖／翻攝台北地檢署）

這場「愛在東區 歡樂頂好來尋保–幸運非您莫鼠活動」主辦單位表示，活動選在台北市東區，是因為這裡曾經是台灣經濟成長最耀眼的代表，近年也因為各種因素，附近店家經營亟待轉型，正符合曾因案服刑現在努力更生的更生人面臨的困難。

因此為了促進更生人回歸社會，及刺激東區經濟復甦，北檢和更保台北分會、元大文教基金會、台北市東區商圈發展協會，及東森社會福利慈善基金會，找來在各行各業更生成功的代表，舉辦熱鬧的嘉年華會。

▲法務部副司長林嚞慧、北檢檢察長邢泰釗介紹現場滷味攤。（圖／翻攝台北地檢署）

市集除了有協助許多更生人開店加盟的桃本家滷味、純手工製作的艾格諾先生蛋捲、「25hrs Coffee CO.」擺攤，還有請夢˙起動、爵迷情網薩克斯風等更生同學，以及校園四捨五入、總匯三明治、臺北海洋科大熱舞等樂團現場演出，搭配臺北監獄銅雕作品展覽，讓市集增添文藝氣息與熱鬧氛圍。

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