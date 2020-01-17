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藍色小march時速不到30km…搖晃向前行　「砰」一聲四輪朝天！網：神之翻

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記者徐愷昕／彰化報導

彰化二林鎮1名女子趕上班，開車途中因恍神，竟未注意前方路況，直接撞上停在路旁的銀色轎車，「砰！」一聲瞬間摔個四輪朝天。目睹一切的後方駕駛將行車紀錄器PO上網，引來不少網友留言表示「傻眼」、「神之翻（車）」、「根本行動炸彈」，認為整起事故發生實在太離譜。

▲▼彰化二林小march自撞「四輪朝天」。（圖／翻攝「二林人的大小事」臉書社團）

▲彰化二林鎮一台小march自撞後「四輪朝天」。（圖／翻攝「二林人的大小事」臉書社團）

彰化二林16日上午7點多發生一起小march翻車事故，當時開車要去上班的女生，疑因精神恍惚，一路搖搖晃晃前行途中，行經至長青路轉長安路口時，突然莫名其妙撞上路旁一輛停止不動的銀色轎車，小march瞬間摔倒「四輪朝天」。

這段行車紀錄器畫面被PO上網後，也引來大批網友紛紛於底下留言，「很扯喔」、「是在睡嗎？瞬間擊落」、「無言+傻眼」，懷疑小march駕駛應該是喝多了，不然怎麼會自撞成這樣。

據了解，肇事女當時開車時速不到30公里，而二林消防分隊獲報趕抵現場時，她也已自行脫困爬出車外，送醫後確定無大礙。目前經酒測，確定車禍當事人雙方均無酒駕，至於詳細故發生原因仍有待調查釐清。

▼彰化二林鎮小march自撞後「四輪朝天」。（圖／翻攝「二林人的大小事」臉書社團）

▲▼彰化二林小march自撞「四輪朝天」。（圖／翻攝「二林人的大小事」臉書社團）

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