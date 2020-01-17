「台版陳同佳」香港持槍強搶2名錶！犯案後逃回台灣　中檢霸氣依法起訴

▲「台版陳同佳」被依法起訴。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲／台中報導

一名林姓台籍嫌犯於2019年10月間在香港尖沙咀麼地道的鐘錶行，持空氣槍行搶，犯案後潛逃回台灣，由於台港無司法互助，導致嫌犯逍遙法外，被形容為「陳同佳翻版」。對此，台中地檢署主動調查後，並於17日依強盜罪嫌將林男起訴，同時並由法院續押。

起訴指出，林男於2019年10月5日前往香港，於同日下午到旺角某一模型槍店，購得仿真的Glock 17黑色空氣槍1支，並於隔日上午11時31分，攜帶該槍前往鐘錶行，假裝要購買ROLEX名錶為由，請其中1名男性店員將店內陳列在飾櫃內共值港幣約99萬元（折合新臺幣389萬元）之ROLEX手錶2只，取出供其挑選試戴。

事發當時，林男因見男店員站立在門口處，難以下手行搶，遂取出預藏在右側腰際的空氣槍，指向該名男性店員，威脅對方不能抗拒，店員由於受到性命威脅，因此僅能任由他強取2只手錶奪門而去，而事後後該名男店員冒險追出店外試圖攔阻。兩人拉扯間，導致林男手上的空氣槍掉落地面。

林男接著隨即往河內道方向逃跑，逃跑到數百公尺外的死巷時，又開車猛力衝撞該名男店員，導致男店員手部因此挫傷。林男強盜得手後，於隔日下午3時30分許，搭飛機返回台灣。

▲「台版陳同佳」落網後，被依強盜罪起訴。（圖／東森新聞）

對此，台中地檢署表示，該案於9日偵查終結，並依加重強盜罪嫌將林男提起公訴，而經移審至法院訊問後，裁定林男羈押續審。至於林男先前另在日本及新加坡所犯部分，經檢察官查明為搶奪犯行，無中華民國刑法之適用，在積極促成日、星被害人來臺與被告成立民事調解後，另為不起訴處分。

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