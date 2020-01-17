想討5萬卻被欠錢人放鳥…債主尷尬在捷運出口吹風　狠揍16歲無辜少年洩憤

記者陳雕文／新北報導

新北市一名債主想討回5萬多元，17日凌晨請16歲少年幫忙約欠債人到土城區捷運頂埔站外，債主還找了2名友人助陣，但一行人到場後只看到少年。債主質問，「啊人咧？」少年雙手一攤，「被放鳥了」，債主聽完傻眼，原本是要討錢，最後竟演變成「深夜站捷運出口外吹風」，他氣急敗壞把少年打了一頓。

▲神似黃曉明的帥氣警員將犯嫌移送。（圖／記者陳雕文翻攝）

附近民眾聽到聲響，探頭一看發現好幾輛車，還有人疑似被揍完又擄上車，情急之下報案。警方到場後，只見一台倒地的機車，其餘人都跑光了，隨後在周邊巡視，攔下討債的白色轎車，並將車內3男1女人帶回釐清。

▲債主原本要在捷運頂埔站3號出口外討錢，最後被放鳥，只能尷尬吹冷風。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方再根據倒地機車的車牌號碼，找到被打的邱姓少年，他到案後解釋，原來是其17歲的蘇姓友人欠錢，而債主找不到人，轉而請託邱少幫忙約人出來。但邱少也沒約到人，最後成了債主的出氣筒，所幸肢體僅輕微紅腫，無須送醫。

打人的24歲郭姓男子坦承動手傷人，身邊其他友人則是站在旁邊看；至於擄人的部分，警方調查後發現，當時郭男動手洩憤後即與友人搭車離開，邱姓少年則是請其他友人來將他載走，並無民眾所說的擄人情形；全案將依傷害、妨害秩序罪移送偵辦。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【其他新聞】

國2生騎車載女同學跑山…遭貨車擦撞！14歲的她頭部重創吐血命危

賓士男把妹不成竟報復！女搶下藍波刀一揮…他被「割喉」噴血掙扎慘死

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇 警方難以控制場面！趕緊連開2槍請求支援