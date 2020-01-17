黃偉哲小內閣傳過年後換血　估計有6局處首長異動

▲台南市政府外傳多位局處首長可能異動，市長黃偉哲表示相關人事還沒確定，過年以後會公布。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲小內閣過年後傳異動，因社會局長黃志中有意回醫界服務，環保局長林淵淙也因「個人因素」可能回歸學界，加上農業局長、經發局長目前由副局長暫代，民政局長、新聞處長也傳異動，市府至少有6個局處首長人事可能會異動。

台南市長黃偉哲對此表示，目前外傳的局處首長人事異動部分還沒有確定，他需要時間處理，相關人事異動部分，將會在過年後再公布。

據了解，台南市社會局長黃志中，本身是醫師，之前曾任高雄市衛生局長，黃志中有意回醫界服務，所以向黃偉哲市長請辭。而台南市環保局長林淵淙，是成功大學環境工程學系博士，國立中山大學環境工程研究所所長，黃偉哲市長選上台南市長時，借重其長才，借調擔任台南市環保局長，１年來林局長全心全意投入環保工作，惟似有不適「政界」情形，他向蔡淑惠議員坦承因「個人因素」向黃偉哲市長請辭，預料可能回歸學界。

而經發局長郭阿梅在上月底請辭，農業局長李朝塘調任秘書處長，法制處副處長尤天厚升任處長之外，目前經發局長及農業局長均由副局長暫代，是否由副手扶正，還是另覓良才，都是變數。此外，民政局長、新聞處長外界也傳異動，引起多位議員關心。黃偉哲強調，相關人事還沒有確定，幅度不會很大，過年後才會公布。

針對台南市議會17日上午進行臨時會最後1天議程，部分議員詢問環保局長去留問題，林淵淙局長表示，環保業務的推動，與如何讓臺南市的環境變的美好才是他所關心的，至於政務官的去留，相信黃偉哲市長會全盤考量，也請各位朋友不必臆測，感謝大家的關心。