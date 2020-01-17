殘肢沿街拋！17歲少年「指頭全斷」…頭顱放車上　慘遭酷刑分屍

Police say the "unverified" video on social media is distressing Keane Mulready-Woods grieving familyhttps://t.co/RK55IbkbpV — The Daily Record (@Daily_Record) January 17, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

愛爾蘭都柏林一名17歲少年基恩（Keane Mulready-Woods）在12日時，赴約去見同事之後失蹤，再度被發現時，他的屍體殘肢被裝在運動包裡，從路上行駛的車輛中被丟出；而他的頭顱則是在16日時，被發現放置在一輛掀背車裡，目前當地警方正在偵辦這起案件，並高度懷疑他捲入幫派鬥爭，才會被殘忍殺害跟分屍。

根據《太陽報》報導，基恩與同事12日時約在聖多米尼克大橋（Saint Dominic's Bridge）見面，隨後失去了蹤影；15日時，從一輛在都柏林庫洛克（Coolock）約5英里外行駛中的汽車上，丟出一個運動包包，裡頭竟發現他的斷肢，而這些段肢上的指頭皆被割斷，警方推斷，應是兇手想避免受害者指甲內的DNA被拿去檢測，才會下如此重手。

16日時，警方又在德拉姆科德拉（Drumcondra）的一輛汽車上，發現基恩的頭顱，並對這起事件開始進行調查。警方認為，基恩應是捲入都柏林北部小鎮的幫派毒品紛爭，才會被殺害，而且在死亡之前更遭受酷刑過。

報導中指出，現在警方正在追捕一名被稱為「神經病」的35歲連環殺手；一名消息人士則稱，基恩為當地的兩組黑幫工作，所以很容易成為目標，更因此葬送生命。