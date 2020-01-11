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拆太早！提前4小時拆候選人帆布遭逮　台南婦：以為選完了拿來蓋屋頂

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▲台南1名林姓老婦人，自行雇人拆除他人競選帆布等物品移作私用，卻因拆太早了，選舉時間還沒有結束，而被警方發現查獲，吃上竊盜官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1名林姓老婦人，自行雇人拆除他人競選帆布等物品移作私用，卻因拆太早了，選舉時間還沒有結束，而被警方發現查獲，吃上竊盜官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大內區1名林姓老婦人，10日傍晚雇用1名謝姓男子，協助拆除立委及總統候選人的競選帆布時，被善化分局巡邏員警發現當場制止逮捕，經查林姓老婦竊取5面帆布，目的是要遮蓋屋頂的破洞，雖然被害人不提告，但竊盜是公訴罪，警方仍依法函送偵辦。

據了解，每逢選舉結束後，候選人的競選旗幟與看板帆布等，對候選人而言已無使用價值，都會吸引許多民眾「自主」前往拆除，以作為房屋修繕與農田驅鳥等用途，警方也不會主動介入。這次法定競選時間為1月10日晚上10截止，但該名60多歲的林姓老婦人，卻是在10日傍晚6時多，還在法定競選時間內，就逕行請50多歲的謝姓男子，自行動手拆除他人的競選帆布等物品，而引起警方注意，而依法盤查查獲。

▲台南1名林姓老婦人，自行雇人拆除他人競選帆布等物品移作私用，卻因拆太早了，選舉時間還沒有結束，而被警方發現查獲，吃上竊盜官司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方清點，林姓老婦等人，共拆了5面競選帆布，其中一面屬於總統候選人，另外2位立委候選人也各有兩面，警方調查時，林姓婦人表示，因房屋老舊，屋頂常會漏水，想說選舉結束了，這些廣告帆布沒有用了，因此雇用謝姓男子幫忙拆除，用來遮蓋屋頂，防止漏水。

警方也詢問競選帆布所屬的候選人，是否對林姓老婦人等提告，候選人都表明沒有提告意願，惟盜竊屬於公訴罪，經請示檢察官後，還是將2人依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

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