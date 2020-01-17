腥夫摩鐵偷情「快把毛拿掉」 人妻當柯南…可惜欠缺直接證據

▲桃園市林姓男子去年與朱姓女子先後在摩鐵及租屋處發生性行為，林妻透過行車紀錄器取得兩人曖昧對話錄音還在租屋處查獲兩人赤裸躺在床上照片提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與朱姓女子有婚外情，去年1月起至少3次與朱女在摩鐵與租屋處發生性行為，林男妻子在車上行車紀錄器取得「趕快把毛屑拿掉、胯下很痠」等曖昧對話紀錄，同年7月林妻在林男租屋處當場查獲2人赤裸同床，還取得衛生紙等證物提告；檢方則以對話錄音難以確認2人有踰矩行為，赤裸同床照片也難以證明2人性器有接合事實，17日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，33歲的林姓男子遭妻子指控於去年1月6日在台南市某摩鐵、2月中旬在桃園市某摩鐵與7月28日在中壢區租屋處當場查獲兩人赤裸同床共枕，人妻當場拍照並取得衛生紙佐證，林妻還取得林男車上行車紀錄器清楚錄下「趕快把毛屑清理掉、胯下很痠」等曖昧對話，因而對兩人提出通姦、相姦等告訴。

林男與朱女在偵訊時否認犯行，林男辯稱，行車紀錄器錄下說「趕快把毛屑清理掉」是因妻子平常會檢查他的車子是否有載過其他人痕跡，如果知道有載人回家一定會吵架，所以才要去清理車上東西，至於胯下很痠，林男則解釋當天去運動打球才會痠痛，7月間在租屋處與朱女之事，因為喝醉了不知道發生甚麼事。

朱女偵訊時也辯稱，1月間乘坐林男座車，以朋友立場提醒林男清理車上毛屑，以免造成誤會；7月間在租屋處則是林男酒醉後想與她發生親密關係被她拒絕。

檢方認為，林妻在7月間在案發現場取得衛生紙為證據，採證過程中沒有任何員警陪同，取證過程亦未全程錄影存證，取得證物後均由其私人保管，難以斷定證物是否為案發現場遺留之物，此為有瑕疵之證物，且林、朱2人也拒絕配合採集唾液，強調無自證己罪之義務；此外，林妻以2人行車紀錄器對話紀錄與租屋處採證照片均難以推論2人是否發生性器有接合證明，加上無其他積極證據認定2人有通姦或相姦犯行，偵結予以林、朱2人不起訴處分。

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